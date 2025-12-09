Большой переполох в турецком футболе

Президент Федерации футбола Турции (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу прокомментировал ряд арестов представителей турецкого футбола в рамках продолжающегося расследования незаконных ставок. Он подчеркнул, что борьба с этим явлением «выходит на новый уровень».

«По мере того как операции углубляются, я вижу атмосферу настоящей паники в турецком футболе», — отметил Хаджиосманоглу, поздравив прокурора Стамбула Акина Гюрлека за «смелость в стремлении спасти национальный спорт от коррупции».

Президент TFF подчеркнул, что Федерация «действует прозрачно» и «никакая сила не сможет вмешаться в расследование». «Не путайте нас с предыдущими администрациями, никто не сможет влиять на наш стиль управления», — заявил он. Хаджиосманоглу также отметил поддержку со стороны президента Реджепа Тайипа Эрдогана в стремлении «очистить» турецкий футбол.

В рамках расследования, по данным TFF, в Профессиональный футбольный дисциплинарный совет (PFDK) направлены дела 22 судей и 27 игроков, среди которых четверо судей из высшей лиги.

В понедельник суд рассмотрел делв 39 подозреваемых, из которых 20 были арестованы. Среди арестованных — футболисты «Галатасарая» Метехан Балтаджы и «Фенербахче» Мерт Хакан Яндаш, а также бывший президент «Адана Демирспора» Мурат Санджак. Кроме того, под арест попали футболист «Коньяспора» Алассан Ндао и владельцы «Анкараспора» Ахмет Окатан и Мехмет Эмин Катипоглу.

Игрокам предъявлены обвинения в ставках на матчи своих команд. Судебный надзор в виде домашнего ареста получили 19 человек, включая судью Зорбая Кючюка.

Бывший судья и спортивный комментатор Ахмет Чакар, переживший стресс при задержании, проходит лечение после проведенной ангиографии. В связи с состоянием здоровья Чакара его арест был отменен. Также под следствием остаются Зорбай Кючюк и Мурат Санджак по подозрению в финансовых махинациях после проверки их банковских счетов.

Метехан Балтаджы в суде заявил, что ставки делал лишь будучи игроком молодежной академии, не подозревая о преступном характере действий, и опроверг обвинения в ставках на матчи основной команды. Мерт Хакан Яндаш также отрицал, что ставил на свои матчи, утверждая, что одолжил деньги человеку, который затем использовал их для ставок без его ведома.

Прокурор Стамбула Акин Гюрлек 20 ноября сообщил, что операция по борьбе с незаконными ставками продолжится и будет расширена.