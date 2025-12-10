USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Рекордный скачок Азербайджана в мировом инновационном рейтинге

17:45 657

Исследовательская платформа в сфере инновационной экономики StartupBlink опубликовала результаты рейтинга StartupBlink Startup Ecosystem Awards за 2025 год. 

Согласно результатам, инновационная экосистема Азербайджана была удостоена награды «Наибольший глобальный прогресс» по Центральной Азии. Так, в последнем рейтинге Азербайджан поднялся на 6 позиций, показав наивысший результат среди стран Центральной Азии в данной категории.

Награда «Наибольший глобальный прогресс» была вручена оператору инновационной политики Азербайджана — Агентству инноваций и цифрового развития (İRİA). В отчете StartupBlink отмечается, что в результате деятельности İRİA в стране значительно развились инновационная инфраструктура и стартап-политика. Кроме того, подчеркнуто лидерство İRİA в сфере инноваций и его вклад в формирование устойчивой стартап-экосистемы.

Отметим, что StartupBlink Startup Ecosystem Awards — это ежегодный рейтинг, публикуемый платформой StartupBlink и основанный на глобальных алгоритмах оценки инноваций. В рейтинге текущего года из 18 стран были выбраны 22 экосистемы, удостоенные наград по 40 оценочным параметрам.

