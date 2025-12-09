USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Азербайджан и Турция усиливают сотрудничество в ВВС

17:25 496

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Военно-воздушными силами Азербайджана и Турции на 2025 год в Баку состоялась рабочая встреча с турецкой делегацией, посвященная обсуждению текущих и предстоящих направлений сотрудничества, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены возможности дальнейшего развития взаимодействия в сфере ВВС, проведения совместных учений, обмена опытом, а также расширения сотрудничества в технической и оперативной сферах.

Гостям был представлен брифинг о формировании современной азербайджанской армии, проводимых реформах и деятельности Военно-воздушных сил.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями и по другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
18:07 386
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку фото
17:50 911
В Баку задержан известный адвокат
В Баку задержан известный адвокат
17:04 1878
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС новость дополнена
15:52 4614
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
17:34 818
Алиев: «Веками мы входили в состав крупных империй…»
Алиев: «Веками мы входили в состав крупных империй…» фото; обновлено 16:49
16:49 2896
Большой переполох в турецком футболе
Большой переполох в турецком футболе
16:35 1478
Догнать и перегнать Маска
Догнать и перегнать Маска наш комментарий
16:35 1171
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой» обновлено 16:09
16:09 4343
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
12:34 2532
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву? еще один вопрос
14:52 3605

