Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Депутат Гасангулиев призвал не идти по пути Грузии

В Грузии с 2026 учебного года тем, кто будет зачислен в государственные университеты, не нужно будет платить за обучение, финансирование студентов государство полностью возьмет на себя. На фоне этой инициативы в Азербайджане активно обсуждается вопрос: возможно ли подобное решение и для азербайджанских студентов?

В интервью haqqin.az депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев отметил, что дети шехидов и студенты из малообеспеченных семей должны получать образование за счет государства.

«Все государственные учебные заведения должны быть приватизированы. Студенты также должны иметь возможность брать образовательные кредиты. То есть они должны иметь возможность получать соответствующие кредиты в банках сразу после предъявления документа о поступлении. Это обеспечит равный доступ к высшему образованию вне зависимости от материального положения семьи», — считает депутат.

Особое внимание, по словам Гасангулиева, должно уделяться талантливой молодежи. Он подчеркнул, что одаренные дети должны быть окружены особой заботой государства, и это нашло свое отражение в Конституции АР.

«Азербайджану необходимо искать собственную модель реформ, а не повторять опыт соседних стран. Поэтому я считаю, что в Азербайджане нужно выбрать не грузинский путь, а иной. В кратчайшие сроки все государственные университеты и государственные учреждения должны быть приватизированы», — отметил Гасангулиев.

