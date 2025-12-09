Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился

Выступая на пресс-конференции в Рейнланд-Пфальце, Мерц подчеркнул, что новая Стратегия национальной безопасности США в целом не стала для него неожиданностью. «То, что мы прочитали на прошлой неделе, примерно соответствует тому, что вице-президент (США Джей Ди) Вэнс уже сказал в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Что-то из этого понятно, что-то объяснимо, что-то неприемлемо для нас с точки зрения Европы», – отметил канцлер.

Мерц заявил, что Европа способна самостоятельно защищать свои демократические ценности и не нуждается во вмешательстве США. По его словам, ключевой вопрос заключается в последствиях документа для сотрудничества в области безопасности. «Это подтверждает мою оценку того, что мы в Европе, а следовательно, и в Германии, должны стать гораздо более независимыми от США в вопросах политики безопасности», – добавил канцлер.

Обсуждая принцип американской внешней политики, Мерц подчеркнул, что девиз «Америка прежде всего» приемлем, но «Америка одна» не может быть выгоден США. «Вам также нужны партнеры в мире, и одним из таких партнеров может быть Европа, и если вы ничего не можете сделать с Европой, то по крайней мере сделайте Германию своим партнером», – указал он.

В опубликованной 5 декабря Стратегии национальной безопасности США высказывается обеспокоенность тем, что через 20 лет Европа может потерять узнаваемый облик и оказаться на грани разрушения как цивилизация из-за действий руководства ЕС и других наднациональных структур. В Вашингтоне также сомневаются, что некоторые страны Европы будут обладать достаточным экономическим и военным потенциалом для того, чтобы оставаться надежными союзниками США.