Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов

«Черные» прогнозы международных аналитиков о будущем черного золота продолжают приобретать все более тревожный характер. Вопрос о том, может ли нефть опуститься до уровня 30 долларов за баррель, перестал быть гипотетическим и постепенно становится частью дискуссии о фундаментальных дисбалансах глобального нефтяного рынка. Накануне мировые нефтяные котировки снизились на 2 процента после новостей о возобновлении добычи на одном из крупнейших месторождений Ирака. Давление на цены усилили и поступающие сигналы о продолжении дипломатических усилий, направленных на прекращение войны в Украине. Нефть марки Brent, успевшая немного восстановиться после недельного снижения и приблизиться к отметке в 64 доллара за баррель, по итогам торгов опустилась до 62 долларов 49 центов.

По данным агентства Reuters, Ирак восстановил добычу на месторождении Западная Курна-2, оператором которого является российская компания «Лукойл». Как сообщается, остановка была вызвана утечкой в экспортном трубопроводе. Западная Курна-2 — одно из крупнейших месторождений планеты, обеспечивающее 0,5 процента мирового суточного производства нефти, то есть 460 тысяч баррелей. Сегодня формирование нефтяных цен определяется сочетанием конъюнктурных рыночных факторов и политико-геополитических рисков. Ключевым фактором неопределенности остается продолжающийся вооруженный конфликт в Украине. Аналитик компании PVM Тамаш Варга считает, что достижение политического соглашения по Украине приведет к увеличению экспорта российской нефти и усилит дезинфляционное давление на нефтяные цены. Дополнительным фактором неопределенности являются также опасения относительно нарастающего избыточного предложения. 9 декабря трейдеры ожидают публикации ежемесячного отчета Управления энергетической информации Министерства энергетики США, задающего ориентиры краткосрочной динамики. Позднее последуют оценки Международного энергетического агентства и ОПЕК. Эти прогнозы традиционно воспринимаются как индикативные для декабрьского ценового тренда, и уже сейчас долгосрочные ожидания выглядят крайне сдержанно.

Как отмечает издание Oilprice.com, большинство инвестиционных банков и Управление энергетической информации США прогнозируют в 2026 году снижение среднегодовой цены нефти ниже 60 долларов за баррель. Причиной станет устойчивый избыток предложения, формирующийся на фоне слабой динамики глобального спроса и параллельного роста добычи как в странах ОПЕК+, так и среди производителей вне картеля. Геополитические риски, связанные с Венесуэлой, Россией и Ираном, а также масштабные стратегические закупки Китаем рассматриваются как факторы, способные лишь частично нейтрализовать тренд на снижение. Большинство инвестиционных банков в последних прогнозах сходятся во мнении, что в 2026 году среднегодовые цены опустятся ниже 60 долларов. Аналитики подчеркивают, что ожидаемый избыток предложения будет на рынке доминирующей фундаментальной переменной. Согласно краткосрочному энергетическому прогнозу Управления энергетической информации США, мировые товарные запасы нефти продолжат расти до конца 2026 года, что обусловит дальнейшее давление на цены. По оценкам ведомства, средняя цена сорта Brent в первом квартале 2026 года снизится до 54 долларов за баррель, а среднегодовое значение составит 55 долларов. При этом прогноз повышен относительно предыдущего месяца вследствие продолжающегося накопления стратегических резервов Китаем и ужесточения санкционных ограничений против российского нефтяного сектора.

Управление энергетической информации США отмечает два фактора, оказывающих влияние на прогноз. Первый связан с большими, чем предполагалось, закупками нефти Китаем в стратегические резервы, что создаст дополнительный спрос. А в основу второго фактора легли предположения, что новый пакет санкций может привести в 2026 году к снижению добычи нефти в России относительно прежних ожиданий. Прогнозы корпорации Macquarie также указывают на снижение цен, однако аналитики допускают, что санкционная политика в отношении России, неопределенность вокруг Венесуэлы и зимний сезон в США могут сдерживать скорость падения котировок. В оценках Macquarie содержитcя предположение, что во второй половине 2026 года странам ОПЕК+ для стабилизации рынка придется перейти к более глубоким координированным сокращениям добычи. В отчете ABN AMRO «Обзор энергетического рынка 2026» подчеркивается, что слабый рост глобального спроса в сочетании с расширением добычи внутри и вне ОПЕК+ приводит к накоплению структурного избытка предложения. По словам старшего экономиста банка Мутаза Альтаглиби, цены удерживаются от более резкого падения благодаря закупочной активности Китая и сохраняющейся геополитической турбулентности. Однако общий тренд остается нисходящим: по оценке банка, средняя цена марки Brent в первом квартале 2026 года составит 58 долларов, затем снизится до 52, а к концу года упадет до 50 долларов. Среднегодовой показатель прогнозируется на уровне 55 долларов за баррель. В целом же международные аналитики сходятся в одном: избыток предложения будет ключевым макропараметром 2026 года. Goldman Sachs ожидает значительного превышения предложения над спросом и прогнозирует среднюю цену WTI на уровне 53 долларов. В интервью CNBC руководитель глобальных сырьевых исследований банка Даан Стрейвен заявил, что 2026 год станет периодом прохождения «последней крупной волны поставок», после чего рынок сможет восстановиться в 2027 году.