Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане

Некоторые страны НАТО создают сложности для работы этого альянса, но их членство все же необходимо, заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

«Есть страны, с которыми НАТО сложно. Но это не означает, что им не следует быть в альянсе. Я думаю, что хорошо их иметь в составе НАТО. Например, Турцию», - сказал он.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Трамп назвал «крепким орешком», добавив, что в целом он испытывает к нему симпатию.

По его словам, альянсу «сложно вести с ним дела, и они просят меня позвонить ему. И я делаю это, и у меня всегда получается с ним найти решение вопроса».