USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане

18:07 399

Некоторые страны НАТО создают сложности для работы этого альянса, но их членство все же необходимо, заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

«Есть страны, с которыми НАТО сложно. Но это не означает, что им не следует быть в альянсе. Я думаю, что хорошо их иметь в составе НАТО. Например, Турцию», - сказал он.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Трамп назвал «крепким орешком», добавив, что в целом он испытывает к нему симпатию.

По его словам, альянсу «сложно вести с ним дела, и они просят меня позвонить ему. И я делаю это, и у меня всегда получается с ним найти решение вопроса».

Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
18:07 400
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку фото
17:50 919
В Баку задержан известный адвокат
В Баку задержан известный адвокат
17:04 1889
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС новость дополнена
15:52 4622
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
17:34 824
Алиев: «Веками мы входили в состав крупных империй…»
Алиев: «Веками мы входили в состав крупных империй…» фото; обновлено 16:49
16:49 2902
Большой переполох в турецком футболе
Большой переполох в турецком футболе
16:35 1483
Догнать и перегнать Маска
Догнать и перегнать Маска наш комментарий
16:35 1175
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой» обновлено 16:09
16:09 4351
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
12:34 2533
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву? еще один вопрос
14:52 3612

ЭТО ВАЖНО

Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
18:07 400
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку фото
17:50 919
В Баку задержан известный адвокат
В Баку задержан известный адвокат
17:04 1889
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС новость дополнена
15:52 4622
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
17:34 824
Алиев: «Веками мы входили в состав крупных империй…»
Алиев: «Веками мы входили в состав крупных империй…» фото; обновлено 16:49
16:49 2902
Большой переполох в турецком футболе
Большой переполох в турецком футболе
16:35 1483
Догнать и перегнать Маска
Догнать и перегнать Маска наш комментарий
16:35 1175
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой» обновлено 16:09
16:09 4351
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
12:34 2533
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву? еще один вопрос
14:52 3612
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться