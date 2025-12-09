Российская нефть рухнула

Цены на партии российской нефти с отгрузкой из портов Черного моря и Тихого океана упали до минимума с начала войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus.

В Новороссийские на неделе, завершившейся 7 декабря, грузы Urals, главной экспортной марки российских нефтяников, продавались в среднем по $38,28 за баррель — на $2,8 дешевле, чем неделей ранее. В балтийских портах цены упали на $2,4 за неделю, до $41,16 за баррель. Сорт ESPO, который из тихоокеанских портов вывозится в Китай, стал дешевле на $1,6 за неделю и продается по $52,36 за бочку.

Средняя скидка на Urals, которую дают российские нефтяники по отношению к марке Brent, достигла $25,8 за баррель и приблизилась к историческим рекордам.

Несмотря на то, что от российских партий стали отказываться НПЗ в Индии и Китае, куда уходит 90% нефтяного экспорта РФ, вывоз «черного золота» из портов не прекращается: на первой неделе декабря он даже увеличился — с 3,94 до 4,24 млн баррелей в сутки.