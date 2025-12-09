USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Российская нефть рухнула

18:14 287

Цены на партии российской нефти с отгрузкой из портов Черного моря и Тихого океана упали до минимума с начала войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus.

В Новороссийские на неделе, завершившейся 7 декабря, грузы Urals, главной экспортной марки российских нефтяников, продавались в среднем по $38,28 за баррель — на $2,8 дешевле, чем неделей ранее. В балтийских портах цены упали на $2,4 за неделю, до $41,16 за баррель. Сорт ESPO, который из тихоокеанских портов вывозится в Китай, стал дешевле на $1,6 за неделю и продается по $52,36 за бочку.

Средняя скидка на Urals, которую дают российские нефтяники по отношению к марке Brent, достигла $25,8 за баррель и приблизилась к историческим рекордам.

Несмотря на то, что от российских партий стали отказываться НПЗ в Индии и Китае, куда уходит 90% нефтяного экспорта РФ, вывоз «черного золота» из портов не прекращается: на первой неделе декабря он даже увеличился — с 3,94 до 4,24 млн баррелей в сутки.

Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
18:07 402
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку фото
17:50 922
В Баку задержан известный адвокат
В Баку задержан известный адвокат
17:04 1892
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС новость дополнена
15:52 4625
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
17:34 827
Алиев: «Веками мы входили в состав крупных империй…»
Алиев: «Веками мы входили в состав крупных империй…» фото; обновлено 16:49
16:49 2904
Большой переполох в турецком футболе
Большой переполох в турецком футболе
16:35 1484
Догнать и перегнать Маска
Догнать и перегнать Маска наш комментарий
16:35 1175
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой» обновлено 16:09
16:09 4354
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
12:34 2533
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву? еще один вопрос
14:52 3612

