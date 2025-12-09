Зеленский в рейтинге самых влиятельных людей Европы

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в список 28 самых влиятельных людей Европы по версии Politico. В рейтинге он занял 14-е место.

Зеленского издание назвало «джокером в колоде» и напомнило о его ссоре с президентом США Дональдом Трампом в феврале, которая была «разрушительной».

«Мало кто верил, что отношения можно восстановить, но, к чести украинского лидера, это произошло», - пишет Politico.

В материале отмечается, что Зеленскому сейчас нужно заключить мирное соглашение, которое положит конец войне.

«Украинский президент привык играть в обороне. Ему понадобятся все его навыки адаптации, чтобы пережить следующий период», - говорится в статье.

На первом месте рейтинга оказался президент США Дональд Трамп. Также в первую пятерку вошли премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц, лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и президент РФ Владимир Путин.