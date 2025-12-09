Лукашенко выставил войска на границе с Украиной

«Более-менее стабилизировалась ситуация на белорусско-украинской границе. Хотя там проблем выше крыши. Вчера мне наш главный пограничник (председатель Государственного пограничного комитета – ред.) докладывал о том, что много вопросов, которые предстоит решать в мобилизационном порядке и выстраивать границу, которая брошена со стороны Украины, и строить заставы, и вооружать пограничников», - заявил Лукашенко.

Более того, белорусский лидер отметил, что во второй линии за пограничниками приходится выставлять Вооруженные силы: «Конечно, это отвлекает не только наше внимание, но это отвлекает определенные средства».

Лукашенко также обратил внимание на западное направление. Он указал на Польшу и Германию, а также небольшие государства, с которыми граничит Беларусь. «Они не только увеличивают военные бюджеты, но и пытаются увеличить армию примерно в два раза. Встает простой земной вопрос: если кто-то что-то делает, значит, ему для чего-то это надо. Не станут эти страны просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, противостояние с Россией и Беларусью», - заявил белорусский лидер.