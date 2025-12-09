Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»

«Очень важная игра, - говорит Гурбан Гурбанов. - Времени на подготовку было мало, хотелось бы больше, потому что «Аякс» часто ротирует состав во время игры, и это требует много времени на раздумья. Они хотят одержать свою первую победу в турнире и очень серьезно готовятся. Соперники прилетели в Баку за два дня до матча, тренируются на отдельной базе.

Мы постараемся сыграть в свой футбол, хотелось бы сыграть творчески. Постараемся порадовать болельщиков и добиться хорошего результата.

У «Аякса» нет очков после пяти игр? Это самое опасное. У какой-то команды может не быть очков. Наверное, и о «Карабахе» в начале турнира думали, что у нас будет очень мало очков. Относиться пренебрежительно к «Аяксу» нельзя, это опасно. Настраиваем футболистов на то, чтобы они были далеки от таких мыслей. Стараемся правильно настроить команду и постараемся правильно сыграть.

Нидерландские СМИ пишут, что «Карабах» обыграет «Аякс»? Как азербайджанец я могу этому только радоваться. Если так ценят нашу команду, значит, мы заслужили это нашей игрой, нашей стабильностью. Не только из-за сегодняшнего положения, а по итогам долгого времени. Это добавляет положительных моментов в нашу работу. Для меня это радостная новость.

Как я уже сказал, в ходе игры «Аякс» может изменить схему как в обороне, так и в атаке. Нужно быть очень внимательными. Мы хотим играть активно, оказывать давление. Но если будут изменения у соперника, это надо сразу почувствовать. Иначе будут угрозы у наших ворот.

На что мы рассчитывали перед стартом в Лиге чемпионов и что смогли сделать? В какой-то степени можно сказать, что многое сделали. В первой же игре одержали историческую для Азербайджана победу в Лиге чемпионов. Затем была вторая победа, потом ничья с «Челси». В целом это хороший результат. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Если есть шансы, хотим идти дальше. Сейчас я доволен тем, что мы сделали, доволен командой, но нужно добиться еще большего.

Философия «Аякса», их академия всегда на слуху. Вспоминаем легенду амстердамского клуба Йохана Кройфа, основоположника зрелищного футбола. «Аякс» - команда, за которую играл этот великий игрок, команда, которая представляет его страну. Очень серьезный соперник.

Зимой кто-то из игроков может покинуть «Карабах»? В конце года всегда бывают проблемы с игроками. Кто-то травмирован, кто-то уставший. Мы всегда хотим иметь качественных игроков. Но если мы желаем выйти на мировой рынок, то, когда зарубежные клубы делают предложения нашим футболистам, мы не должны удерживать игрока. Такова наша работа. Нет такого, что футболист играет только у нас и никуда не уйдет. Хотим, чтобы игроки уходили в сильные чемпионаты, в сильные команду. Но и сами мы должны усиливаться».