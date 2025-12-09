USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Bakcell представляет новые тарифы GO с расширенными возможностями

18:32 463

Лидер инноваций Bakcell представляет новые тарифы GO с широким выбором минут для звонков, мобильного интернета, SMS, роуминг-услуг и других преимуществ.

Подключившись к одному из тарифов GO стоимостью от 0,99 AZN, абоненты также получают дополнительные интернет-бонусы для использования платформ WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.

Так, в рамках тарифа GO 11.99 абоненты Bakcell получают 5 ГБ интернета, 300 минут, 150 SMS и неограниченные сообщения в WhatsApp. Для подключения тарифа достаточно набрать код *905#YES. Переход с действующих тарифов на новые тарифы GO бесплатный.

Более подробная информация о тарифах GO доступна на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении Bakcell.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
19:39 912
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор
17:44 2596
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
19:28 1033
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
18:28 1553
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
18:33 1149
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо фото; обновлено 18:25
18:25 3799
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
18:07 1750
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку фото
17:50 2526
В Баку задержан известный адвокат
В Баку задержан известный адвокат
17:04 3845
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС новость дополнена
15:52 6042
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
17:34 1662

ЭТО ВАЖНО

Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
19:39 912
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор
17:44 2596
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
19:28 1033
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
18:28 1553
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
18:33 1149
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо фото; обновлено 18:25
18:25 3799
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
18:07 1750
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку фото
17:50 2526
В Баку задержан известный адвокат
В Баку задержан известный адвокат
17:04 3845
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС новость дополнена
15:52 6042
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
17:34 1662
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться