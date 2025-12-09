Грузия ждет извинений

Премьер-министр Ирaклий Кобахидзе заявил журналистам, что Великобритания должна извиниться «за тот лживый сюжет, который был распространен» и что Грузия намерена обратиться к британскому регулирующему органу, а затем — при необходимости — в суды, пишут грузинские СМИ.

По словам главы правительства, будут использованы все юридические механизмы, чтобы заставить ВВС принести извинения за распространенную ложь.

«Я считаю, что Великобритания должна извиниться за фальсификацию, допущенную общественным вещателем. Это первое, что Великобритании следует сделать, поскольку BBC — общественный вещатель, который напрямую финансируется публичными каналами. Соответственно, первое, что должна сделать Великобритания, — это извиниться за тот ложный сюжет, который они распространили. Вы видели абсолютно искусственную попытку создать скандал, основанный на фальсификации», - заявил Кобахидзе.

Что касается расследования, то, по словам премьера Грузии, оно закрыто. «Мы открыто и публично заявили, что любой международный субъект может запросить у нас информацию по поводу этого расследования, — мы предоставим полную информацию всем», - сказал он.

«Что касается использования конкретной жидкости, об этом уже подробно сказано. Использовались те вещества, которые были упомянуты на брифинге Службы государственной безопасности. Это касается абсолютно всех случаев применения водяной струи. Соответственно, все предельно ясно, любой международный субъект может запросить информацию — мы полностью готовы к прозрачности. Что касается обращений — пятеро обратились с легкой интоксикацией, и они были выписаны уже на следующий день», - заявил Кобахидзе.

Напомним, в конце ноября ВВС опубликовала материал, в котором утверждалось, что власти Грузии якобы использовали химическое оружие времен Первой мировой войны против протестующих в 2024 году. Выводы авторов статьи, как указывалось, основывались на комментариях участников акций протеста в Тбилиси.