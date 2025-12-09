Состоялось второе мероприятие платформы Business Talks by PASHA Holding

Некоторое время назад PASHA Holding представил новую инициативу под названием Business Talks by PASHA Holding. Эта инициатива представляет собой серию офлайн и онлайн-мероприятий, на которых обсуждаются ключевые тенденции, вызовы и стратегические подходы в современном бизнес-мире. Основная цель инициативы — содействовать профессиональному диалогу между государственным и частным секторами, способствуя таким образом экономическому развитию.
9 декабря в рамках Business Talks состоялось второе мероприятие, организованное PASHA Holding при поддержке партнеров из компании Deloitte Azerbaijan. Темой мероприятия стало «Капитальные рынки и IPO».
Мероприятие состояло из двух основных сессий. В первой части состоялись обсуждения на тему государственного подхода к капитальным рынкам. Во второй части были представлены мнения и ожидания корпоративного сектора по основной теме.
В первой сессии выступил Талех Кязымов, председатель Центрального банка Азербайджана, который подчеркнул, что развитие капитальных рынков является одним из самых важных стратегических приоритетов в Азербайджане. «Опыт показывает, что основной вопрос, который волнует многих, — это как достичь этого развития. Центральный банк дал ответ на этот вопрос в Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы. Мы сейчас работаем над реализацией плана действий, который касается пяти направлений: инфраструктура, новые инструменты, законодательство, привлечение иностранных инвесторов и нормативно-правовая база», — сказал председатель Центрального банка.
«Капитальные рынки — это один из ключевых индикаторов глубины и устойчивости экономики любой страны. У нас есть огромный потенциал для углубления капитальных рынков, увеличения ликвидности и расширения базы инвесторов», — отметил Джалал Гасымов, генеральный директор PASHA Holding. Говоря об общей важности инициативы Business Talks, Джалал Гасымов добавил: «В это время глобальной экономической трансформации нам как бизнес-сообществу нужно больше слушать друг друга, больше сотрудничать и больше думать вместе. Эта платформа не только дает возможность бизнес-сообществу обсуждать актуальные темы, но и способствует обмену мнениями между бизнесом и государственным сектором».
«Процессы трансформации в экономике Азербайджана делают развитие капитальных рынков более необходимым и актуальным. Опыт развитых стран показывает, что глубокие, ликвидные и надежные капитальные рынки являются важнейшими столпами устойчивого экономического роста. В этом контексте обсуждения, состоявшиеся на данном мероприятии, имеют как практическое, так и стратегическое значение», — отметил Нуран Керимов, управляющий партнер компании Deloitte.
В будущем на платформе Business Talks by PASHA Holding планируется продолжение обсуждения стратегических и актуальных тем, интересующих бизнес-сообщество.