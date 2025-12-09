Состоялось второе мероприятие платформы Business Talks by PASHA Holding

USD 1.7000
Некоторое время назад PASHA Holding представил новую инициативу под названием Business Talks by PASHA Holding. Эта инициатива представляет собой серию офлайн и онлайн-мероприятий, на которых обсуждаются ключевые тенденции, вызовы и стратегические подходы в современном бизнес-мире. Основная цель инициативы — содействовать профессиональному диалогу между государственным и частным секторами, способствуя таким образом экономическому развитию.

9 декабря в рамках Business Talks состоялось второе мероприятие, организованное PASHA Holding при поддержке партнеров из компании Deloitte Azerbaijan. Темой мероприятия стало «Капитальные рынки и IPO».

Мероприятие состояло из двух основных сессий. В первой части состоялись обсуждения на тему государственного подхода к капитальным рынкам. Во второй части были представлены мнения и ожидания корпоративного сектора по основной теме.

В первой сессии выступил Талех Кязымов, председатель Центрального банка Азербайджана, который подчеркнул, что развитие капитальных рынков является одним из самых важных стратегических приоритетов в Азербайджане. «Опыт показывает, что основной вопрос, который волнует многих, — это как достичь этого развития. Центральный банк дал ответ на этот вопрос в Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы. Мы сейчас работаем над реализацией плана действий, который касается пяти направлений: инфраструктура, новые инструменты, законодательство, привлечение иностранных инвесторов и нормативно-правовая база», — сказал председатель Центрального банка.

«Капитальные рынки — это один из ключевых индикаторов глубины и устойчивости экономики любой страны. У нас есть огромный потенциал для углубления капитальных рынков, увеличения ликвидности и расширения базы инвесторов», — отметил Джалал Гасымов, генеральный директор PASHA Holding. Говоря об общей важности инициативы Business Talks, Джалал Гасымов добавил: «В это время глобальной экономической трансформации нам как бизнес-сообществу нужно больше слушать друг друга, больше сотрудничать и больше думать вместе. Эта платформа не только дает возможность бизнес-сообществу обсуждать актуальные темы, но и способствует обмену мнениями между бизнесом и государственным сектором».

«Процессы трансформации в экономике Азербайджана делают развитие капитальных рынков более необходимым и актуальным. Опыт развитых стран показывает, что глубокие, ликвидные и надежные капитальные рынки являются важнейшими столпами устойчивого экономического роста. В этом контексте обсуждения, состоявшиеся на данном мероприятии, имеют как практическое, так и стратегическое значение», — отметил Нуран Керимов, управляющий партнер компании Deloitte.

В будущем на платформе Business Talks by PASHA Holding планируется продолжение обсуждения стратегических и актуальных тем, интересующих бизнес-сообщество.

