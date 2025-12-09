Состоялось второе мероприятие платформы Business Talks by PASHA Holding

Некоторое время назад PASHA Holding представил новую инициативу под названием Business Talks by PASHA Holding. Эта инициатива представляет собой серию офлайн и онлайн-мероприятий, на которых обсуждаются ключевые тенденции, вызовы и стратегические подходы в современном бизнес-мире. Основная цель инициативы — содействовать профессиональному диалогу между государственным и частным секторами, способствуя таким образом экономическому развитию. 9 декабря в рамках Business Talks состоялось второе мероприятие, организованное PASHA Holding при поддержке партнеров из компании Deloitte Azerbaijan. Темой мероприятия стало «Капитальные рынки и IPO».

Мероприятие состояло из двух основных сессий. В первой части состоялись обсуждения на тему государственного подхода к капитальным рынкам. Во второй части были представлены мнения и ожидания корпоративного сектора по основной теме. В первой сессии выступил Талех Кязымов, председатель Центрального банка Азербайджана, который подчеркнул, что развитие капитальных рынков является одним из самых важных стратегических приоритетов в Азербайджане. «Опыт показывает, что основной вопрос, который волнует многих, — это как достичь этого развития. Центральный банк дал ответ на этот вопрос в Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы. Мы сейчас работаем над реализацией плана действий, который касается пяти направлений: инфраструктура, новые инструменты, законодательство, привлечение иностранных инвесторов и нормативно-правовая база», — сказал председатель Центрального банка.