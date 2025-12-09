USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

«Дни Мадуро сочтены»

считает Трамп
18:55 912

Политическая карьера президента Венесуэлы Николаса Мадуро подходит к концу, заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico.

«Его (Николаса Мадуро) дни сочтены», — сказал Трамп, добавив, что военная активность Вашингтона в Карибском регионе будет нарастать. При этом раскрывать детали военной стратегии США в отношении Венесуэлы президент отказался.

С сентября по распоряжению президента США американские военные наносят удары по судам у берегов Венесуэлы, которые, как утверждает американская сторона, связаны с наркокартелями. В результате этих действий погибли более 80 человек.

В ноябре глава Пентагона Пит Хегсет объявил о запуске операции Southern Spear («Южное копье»), направленной против наркокартелей в Западном полушарии. В том же месяце Дональд Трамп заявил, что Вашингтон скоро начнет бороться с наркотрафиком из Венесуэлы на суше, не раскрыв деталей возможных военных действий. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что в телефонном разговоре президент США предупредил Мадуро о готовности применить силу, если тот не покинет свой пост добровольно.

Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
19:39 918
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор
17:44 2599
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
19:28 1038
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
18:28 1554
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
18:33 1150
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо фото; обновлено 18:25
18:25 3799
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
18:07 1753
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку фото
17:50 2529
В Баку задержан известный адвокат
В Баку задержан известный адвокат
17:04 3850
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС новость дополнена
15:52 6043
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
17:34 1668

ЭТО ВАЖНО

Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
19:39 918
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор
17:44 2599
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
19:28 1038
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
18:28 1554
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
18:33 1150
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо фото; обновлено 18:25
18:25 3799
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
18:07 1753
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку фото
17:50 2529
В Баку задержан известный адвокат
В Баку задержан известный адвокат
17:04 3850
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС новость дополнена
15:52 6043
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
17:34 1668
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться