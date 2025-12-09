В Турции объяснили ввод войск в Сирию

Как пишут турецкие СМИ, Челик отметил, что на видео нет ничего необычного, и сообщил, что эта активность является частью существующей договоренности между правительствами Турции и Сирии.

«Видеозаписи подлинны, и здесь нет ничего необычного. Наши подразделения, которые долгое время находились на этой территории, заменяются новыми. В социальных сетях было много различных интерпретаций, но это не говорит о чрезвычайной ситуации. Турецкие вооруженные силы продолжают поддерживать свои позиции в рамках действующей двусторонней договоренности. В настоящее время происходит замена подразделений, служивших долгое время, на новые, то есть ротация», — подчеркнул Челик.