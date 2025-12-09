Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву

Глава Федерации джиу-джитсу Азербайджана, основоположник карате в стране, заслуженный тренер и заслуженный деятель физической культуры и спорта Азербайджана Мир-Али Сеидов обратился с открытым письмом к президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Копия обращения есть в редакции haqqin.az.

В письме Мир-Али Сеидов рассказывает о своих заслугах в развитии боевых искусств, что он лауреат престижной премии «Оскар», обладатель 8 дана по джиу-джитсу и 6 дана по карате-до. Мир-Али Сеидов напоминает, что он стал первым в Азербайджане инструктором, который обучал сотрудников МВД и СГБ. Ученики Сеидова многократно становились призерами и чемпионами Советского Союза: «Я воспитал поколение призеров и чемпионов Европы и мира по восточным единоборствам. Среди моих учеников есть спортсмены мирового уровня: Яшар Баширов (бывший президент WKF), Ульви Гулиев (президент Федерации каратэ Азербайджана), Физули Мусаев (вице-президент ФКА), Рахман Гатамов (вице-президент ФКА, чемпион мира), олимпийский призер Рафаэль Агаев и др. Такие Национальные герои, как Али Мамедов, Юрий Ковалев, Ильгар Алиев, были моими учениками, и я горжусь этим».

Далее в своем открытом письме Мир-Али Сеидов говорит, что 20 мая 2021 года ему была назначена пенсия в 238,50 маната. Заслуженный тренер указал, что длительное время страдает тяжелым онкологическим заболеванием и сахарным диабетом. По словам Мир-Али Сеидова, он неоднократно обращался в Министерство молодежи и спорта с просьбой увеличить его пенсию: «В период руководства Азадом Рагимовым я подготовил и представил в министерство все необходимые документы, но, к сожалению, после его смерти мое обращение осталось без ответа. Позднее я был на приеме у нынешнего министра Фарида Гаибова по этому же обращению, но, к сожалению, не получил ответа».

Мир-Али Сеидов обращается к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой о помощи: «Учитывая мои заслуги перед Родиной, прошу Вас наградить меня президентской стипендией. Заранее выражаю глубокую благодарность».