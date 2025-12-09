USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца

Россия достигнет целей «специальной военной операции» (так в России называют войну против Украины – ред.) и доведет ее до логического завершения, заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Мы пытаемся [войну в Украине] закончить, вынуждены делать это вооруженным путем. Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей СВО», — сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам Путина, Донбасс «исторически» является территорией России. «Эта территория — это важно, это наша историческая территория, абсолютно точно. Россия создавалась таким образом, что эта земля всегда была частью России», — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявлял, что территории Донбасса станут российскими в любом случае — военным или любым другим путем.

