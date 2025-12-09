Британия ввела санкции против Дугина

Великобритания ввела санкции против российского философа Александра Дугина, основанного им Центра геополитических экспертиз, проекта «Рыбарь», в том числе развивающего одноименный телеграм-канал, и его руководителя Михаила Звинчука. Это следует из материалов на сайте британского правительства, сообщает РБК.
Также под ограничительные меры Лондона попали российский «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом» и базирующиеся в Бельгии медиапроекты на русском языке Golos и Euromore.