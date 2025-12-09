Зеленский: Доработали мирный план, скоро представим Америке

Украина и страны Европы продвинулись в работе над проектом соглашения о прекращении войны и готовы представить его представителям США. Как сообщает Интерфакс-Украина, об сказал президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы в Лондоне, где он находится с понедельника.

«Работаем очень активно над всеми компонентами возможных шагов для окончания войны. Украинские и европейские компоненты проработаны уже больше, и мы готовы представить их партнерам в Америке. Вместе с американской стороной рассчитываем сделать возможные шаги как можно более работоспособными», - заявил Зеленский.

По его словам, «мы заинтересованы в настоящем мире и постоянно на связи с Америкой», но «все зависит от того, готовы ли в России совершать действенные шаги, чтобы остановить кровопролитие и не допустить разжигания войны снова».

Зеленский во время визита в Лондон проинформировал западных лидеров о переговорах с США и подчеркнул важность совместной работы над всеми документами.