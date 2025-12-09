USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Зеленский: Доработали мирный план, скоро представим Америке

20:10 168

Украина и страны Европы продвинулись в работе над проектом соглашения о прекращении войны и готовы представить его представителям США. Как сообщает Интерфакс-Украина, об сказал президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы в Лондоне, где он находится с понедельника.

«Работаем очень активно над всеми компонентами возможных шагов для окончания войны. Украинские и европейские компоненты проработаны уже больше, и мы готовы представить их партнерам в Америке. Вместе с американской стороной рассчитываем сделать возможные шаги как можно более работоспособными», - заявил Зеленский.

По его словам, «мы заинтересованы в настоящем мире и постоянно на связи с Америкой», но «все зависит от того, готовы ли в России совершать действенные шаги, чтобы остановить кровопролитие и не допустить разжигания войны снова».

Зеленский во время визита в Лондон проинформировал западных лидеров о переговорах с США и подчеркнул важность совместной работы над всеми документами.

Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
19:39 930
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор
17:44 2602
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
19:28 1045
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
18:28 1558
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
18:33 1151
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо фото; обновлено 18:25
18:25 3800
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
18:07 1757
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку фото
17:50 2537
В Баку задержан известный адвокат
В Баку задержан известный адвокат
17:04 3855
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС новость дополнена
15:52 6047
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
17:34 1671

ЭТО ВАЖНО

Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
19:39 930
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор
17:44 2602
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
19:28 1045
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
18:28 1558
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
18:33 1151
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо фото; обновлено 18:25
18:25 3800
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
18:07 1757
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку фото
17:50 2537
В Баку задержан известный адвокат
В Баку задержан известный адвокат
17:04 3855
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС новость дополнена
15:52 6047
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
17:34 1671
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться