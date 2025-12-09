Какой срок грозит снявшим непристойное видео на Аллее шехидов?

Прокурор потребовал лишения свободы сроком на 4 года для граждан Саудовской Аравии - Альзамана Махди Али, Альгабра Мохаммада Хуссейна и Альгабра Махди Мохаммада, которые выложили в социальные сети видеозапись своих действий непристойного характера, снятую на Аллее шехидов.

Как сообщает haqqin.az, на процессе, проходившем в Сабаильском районном суде под председательством Азера Тагиева, сначала были заслушаны показания свидетелей, которые не смогли присутствовать на предыдущем судебном заседании.

Затем были изучены документы по уголовному делу. Видео, снятое обвиняемыми на Аллее шехидов, было просмотрено судом.

Адвокаты обвиняемых заявили, что в действиях их подзащитных не было какого-либо осквернения могил. Они подали ходатайство о проведении лингвистической экспертизы для выяснения данного вопроса.

Прокурор выступил против проведения экспертизы, заявив, что доказательства, собранные следствием, состоят не только из видеоматериалов. Он напомнил, что свидетели в своих показаниях также заявили, что указанные лица вели себя неэтично на Аллее шехидов.

Суд не удовлетворил ходатайство защиты о проведении лингвистической экспертизы.

Затем было объявлено о завершении судебного следствия. Прокурор также в своем выступлении потребовал депортировать этих иностранцев из Азербайджана после отбытия ими наказания.

Двое представителей потерпевших заявили, что прощают указанных лиц.

Адвокаты запросили у суда время для подготовки.

Очередное заседание назначено на 16 декабря.

Напомним, 17 августа 2025 года было проведено расследование по факту распространения в социальных сетях видеозаписи, на которой трое иностранцев совершают неэтичные действия на Аллее шехидов.

В ходе расследования было установлено, что указанные лица 13 августа приехали в Баку в качестве туристов на 5 дней и распространили отснятое видео в социальных сетях. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК Азербайджана (осквернение могил).