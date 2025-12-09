USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Какой срок грозит снявшим непристойное видео на Аллее шехидов?

20:13 217

Прокурор потребовал лишения свободы сроком на 4 года для граждан Саудовской Аравии - Альзамана Махди Али, Альгабра Мохаммада Хуссейна и Альгабра Махди Мохаммада, которые выложили в социальные сети видеозапись своих действий непристойного характера, снятую на Аллее шехидов.

Как сообщает haqqin.az, на процессе, проходившем в Сабаильском районном суде под председательством Азера Тагиева, сначала были заслушаны показания свидетелей, которые не смогли присутствовать на предыдущем судебном заседании.

Затем были изучены документы по уголовному делу. Видео, снятое обвиняемыми на Аллее шехидов, было просмотрено судом.

Адвокаты обвиняемых заявили, что в действиях их подзащитных не было какого-либо осквернения могил. Они подали ходатайство о проведении лингвистической экспертизы для выяснения данного вопроса.

Прокурор выступил против проведения экспертизы, заявив, что доказательства, собранные следствием, состоят не только из видеоматериалов. Он напомнил, что свидетели в своих показаниях также заявили, что указанные лица вели себя неэтично на Аллее шехидов.

Суд не удовлетворил ходатайство защиты о проведении лингвистической экспертизы.

Затем было объявлено о завершении судебного следствия. Прокурор также в своем выступлении потребовал депортировать этих иностранцев из Азербайджана после отбытия ими наказания.

Двое представителей потерпевших заявили, что прощают указанных лиц.

Адвокаты запросили у суда время для подготовки.

Очередное заседание назначено на 16 декабря.

Напомним, 17 августа 2025 года было проведено расследование по факту распространения в социальных сетях видеозаписи, на которой трое иностранцев совершают неэтичные действия на Аллее шехидов.

В ходе расследования было установлено, что указанные лица 13 августа приехали в Баку в качестве туристов на 5 дней и распространили отснятое видео в социальных сетях. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК Азербайджана (осквернение могил). 

Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
19:39 932
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор
17:44 2603
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
19:28 1045
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
18:28 1559
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
18:33 1151
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо фото; обновлено 18:25
18:25 3800
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
18:07 1757
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку фото
17:50 2542
В Баку задержан известный адвокат
В Баку задержан известный адвокат
17:04 3856
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС новость дополнена
15:52 6050
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
17:34 1672

ЭТО ВАЖНО

Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
19:39 932
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор
17:44 2603
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
19:28 1045
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
18:28 1559
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
18:33 1151
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо фото; обновлено 18:25
18:25 3800
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
18:07 1757
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку
Заместитель Лаврова в кафедральном соборе в Баку фото
17:50 2542
В Баку задержан известный адвокат
В Баку задержан известный адвокат
17:04 3856
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС
Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС новость дополнена
15:52 6050
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
Мерц прочитал новую стратегию США и возмутился
17:34 1672
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться