AZAL укрепляет ESG-стратегию благодаря новому партнерству с АБР

Согласно сообщению пресс-службы AZAL, проект предусматривает системную интеграцию принципов устойчивого развития в экологическую, корпоративно-управленческую и операционную деятельность авиакомпании, повышение бизнес-ценности и расширение возможностей для устойчивых инвестиций.

Azerbaijan Airlines (AZAL), входящее в AZCON Holding, и Азиатский банк развития (АБР) подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий запуск проекта технической поддержки «Операционализация ESG» и сотрудничество в сфере устойчивого развития.

Меморандум был подписан президентом ЗАО AZAL Самиром Рзаевым и директором АБР по Азербайджану Суннией Дуррани-Джамал. В мероприятии приняли участие региональный директор АБР Энрико Пинали, представители AZAL и АБР.

Объявление о финансируемом АБР проекте технической поддержки и подписание меморандума были приурочены к 7 декабря — Международному дню гражданской авиации. В рамках рассчитанного на один год проекта «Операционализация ESG» будет обеспечена интеграция принципов ESG в ключевые управленческие и операционные процессы.

Проект также предусматривает развитие устойчивого финансирования и инициатив в области «зеленой» авиации, подготовку проектов, направленных на сохранение биоразнообразия, повышение знаний и компетенций сотрудников в этой сфере, а также формирование современной системы ESG-отчетности.

«Сотрудничество с АБР является важным этапом в реализации нашей стратегии устойчивого развития. AZAL придает особое значение внедрению ESG-практик, расширению инвестиционных возможностей, а также укреплению партнерств с финансовыми институтами. Согласуя нашу деятельность с национальными целями развития Азербайджана и глобальными вызовами, мы намерены внести вклад в устойчивую трансформацию авиационного сектора. Уверены, что этот совместный проект даст дополнительный импульс реализации финансовых инициатив и развитию устойчивой авиации в Азербайджане и регионе», — отметил президент ЗАО AZAL Самир Рзаев.

«Азиатский банк развития рад расширять партнерство с AZAL, оказывая техническую поддержку в усилиях по повышению устойчивости авиационного сектора Азербайджана. Эта инициатива отражает нашу общую приверженность интеграции принципов экологической, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) в ключевые бизнес-процессы AZAL и способствует достижению целей авиакомпании в области устойчивого развития. Мы стремимся внести значительный вклад в продвижение зеленой и инновационной авиации в интересах приоритетов устойчивого развития Азербайджана», — подчеркнула директор АБР по Азербайджану Сунния Дуррани-Джамал.

Рассматриваются также и другие направления сотрудничества между АБР и AZAL. Изучаются перспективы взаимодействия в таких областях, как инициативы в сфере чистой энергии, кредиты для компенсации выбросов, выпуск зеленых облигаций, развитие циркулярной экономики и другие возможные направления.

Это новое сотрудничество с АБР открывает для AZAL долгосрочные реальные перспективы в реализации ESG-стратегии и Плана по достижению нулевых или близких к нулю выбросов (Net/Near Zero Emissions). Одновременно авиакомпания ставит перед собой задачу дальнейшего укрепления своих позиций в таких направлениях, как повышение региональной связанности, развитие новых партнерств, анализ статистических данных по ESG, интеграция климатических рисков в инвестиционные проекты, продолжение внедрения международных стандартов, а также повышение прозрачности и отчетности.