Обвинение в шпионаже: в Германии судят граждан Армении, России и Украины

Им предъявлено обвинение в том, что они «в особо тяжком случае» работали на спецслужбу РФ. Предполагаемые агенты, вероятно, подготавливали убийство человека, заявила представитель Федеральной прокуратуры при зачитывании обвинения.

Обвиняемые Вардгес И., Роберт А. и Арман С. являются гражданами Армении, Украины и России соответственно. Все трое были задержаны 19 июня сотрудниками ведомства по уголовным делам федеральной земли Гессен, спустя сутки их доставили к следственному судье Федеральной судебной палаты, который выдал ордера на арест всех троих. В сообщении ведомства генерального прокурора ФРГ говорится, что обвиняемые прибыли по поручению иностранной разведслужбы в Германию для сбора «информации о находящемся здесь человеке из Украины», в день задержания они следили за кафе во Франкфурте-на-Майне, куда должен был прийти этот человек.

Обвинение утверждает, что 43-летний Вардгес И. в мае 2024 года получил от российской спецслужбы задание шпионить «за мужчиной из Украины», проживающим в Германии. После начала войны этот мужчина воевал в составе ВСУ. Россия, выдвинув ему обвинения в совершении «военных преступлений», в том числе якобы в причастности к казни пленных российских солдат, дала «задание» гражданину Армении. Для его выполнения обвиняемый завербовал двух соучастников, следует из судебных материалов. В июне 2024 года мужчина, за которым велась слежка, был под ложным предлогом приглашен в кафе во Франкфурте-на-Майне, где обвиняемые должны были получить о нем «более подробную информацию». Однако бывший военнослужащий заранее обратился в немецкую полицию, и операция сорвалась, уточняет сторона обвинения. В Германии в отношении этого мужчины также ведется расследование, отмечает агентство dpa.

Согласно представленной в суде информации, этот шпионаж, вероятно, должен был послужить подготовкой к дальнейшим операциям российских спецслужб в Германии, вплоть до убийства. Обвиняемые с момента задержания находятся в предварительном заключении.

Адвокаты гражданина Армении Вардгеса И. и украинского гражданина Роберта А. отвергли обвинения в суде.