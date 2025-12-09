Генштаб Беларуси: Обстановка еще сложнее, чем в 1941 году

Обстановка вокруг Беларуси в настоящее время еще более сложная, чем была в июне 1941-го в преддверии начала Великой Отечественной войны. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БелТА, заявил журналистам начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко.

«Если сравнивать с июнем 1941-го, то, наверное, сейчас обстановка еще более сложная. Потому что страны намного выросли экономически, интеллектуально, намного стали совершеннее вооружения и военная техника. Сегодня те факторы, которые влияли на обстановку войны в 1941-м, не являются доминирующими. Сегодня преобладают взаимные непонятные претензии, работает санкционная политика, которая ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет», - сказал Муравейко.

Он отметил, что Запад фактически готовится к войне. Поэтому, по его словам, звучит реваншистская направленность в риторике западных политиков, активно проводятся мероприятия по совершенствованию и развитию вооруженных сил, закупается современное вооружение и так далее.

«Естественно, разрешение данного процесса есть. И об этом много раз говорил наш глава государства (президент Беларуси Александр Лукашенко – ред.). Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Пока, к сожалению, данный здравый смысл в Европе не преобладает. Будем надеяться, что эта позиция в скором будущем найдет свой отклик и страны сядут за стол переговоров, и начнут уменьшать ту агрессивную риторику и агрессивные действия, которые происходят в настоящее время», - добавил начальник Генштаба.