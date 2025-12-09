Генштаб Беларуси: Обстановка еще сложнее, чем в 1941 году

USD 1.7000
Обстановка вокруг Беларуси в настоящее время еще более сложная, чем была в июне 1941-го в преддверии начала Великой Отечественной войны. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БелТА, заявил журналистам начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко.

«Если сравнивать с июнем 1941-го, то, наверное, сейчас обстановка еще более сложная. Потому что страны намного выросли экономически, интеллектуально, намного стали совершеннее вооружения и военная техника. Сегодня те факторы, которые влияли на обстановку войны в 1941-м, не являются доминирующими. Сегодня преобладают взаимные непонятные претензии, работает санкционная политика, которая ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет», - сказал Муравейко. 

Он отметил, что Запад фактически готовится к войне. Поэтому, по его словам, звучит реваншистская направленность в риторике западных политиков, активно проводятся мероприятия по совершенствованию и развитию вооруженных сил, закупается современное вооружение и так далее.

«Естественно, разрешение данного процесса есть. И об этом много раз говорил наш глава государства (президент Беларуси Александр Лукашенко – ред.). Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Пока, к сожалению, данный здравый смысл в Европе не преобладает. Будем надеяться, что эта позиция в скором будущем найдет свой отклик и страны сядут за стол переговоров, и начнут уменьшать ту агрессивную риторику и агрессивные действия, которые происходят в настоящее время», - добавил начальник Генштаба.

Почему туризм в регионах Азербайджана не развивается, а отели пустуют?
Почему туризм в регионах Азербайджана не развивается, а отели пустуют?
22:15 40
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов ФОТО
22:03 239
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
19:25 4959
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор; все еще актуально
17:44 3572
Зеленский ответил Трампу: «Я всегда готов»
Зеленский ответил Трампу: «Я всегда готов» обновлено 20:38
20:38 7326
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
19:39 2496
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
19:28 2279
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
18:28 2409
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
18:33 1760
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо фото; обновлено 18:25
18:25 4190
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
18:07 2519

