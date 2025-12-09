Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех

Отмечается, что впервые ключевые переговорщики, представляющие руководства двух стран, рассказали о том, как начался мирный процесс между двумя бывшими противниками, как обе страны продолжают добавлять «еще один кирпичик в стену доверия», продвигаясь к активному экономическому сотрудничеству, которое преображает евразийское пространство.

Хикмет Гаджиев и Армен Григорян сообщили Euronews, что переговоры между двумя странами начались в 2020 году, «после последнего противостояния между двумя странами», при поддержке Евросоюза и завершились историческим мирным соглашением в Вашингтоне между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, при участии президента США Дональда Трампа.

Хикмет Гаджиев заявил, что у двух сторон был «хороший шанс встретиться» в Брюсселе, после чего руководства обеих стран решили двигаться к миру, «отложить в сторону разногласия, которые у нас были».

По словам же Григоряна, «руководство думало о том, как принести мир и стабильность в регион».

«Успех большой, и мы его празднуем», — заявил представитель Армении в интервью Euronews. «Во всех конфликтах стороны не доверяют друг другу. Но мы работаем над этим. Как говорится в известной песне, это еще один кирпич в стене, в хорошем смысле. Мы работаем над этим, пытаемся построить эту стену доверия, пытаемся двигаться в этом направлении», — добавил Григорян.

Хикмет Гаджиев добавил, что совместный мирный процесс — это «история успеха в глобальном контексте конфликтов и войн». Поскольку «эта глава конфликта закрыта и на местах наступил реальный мир», Азербайджан и Армения совместно приступают к масштабному экономическому расширению региона ради общего блага двух стран.

«Мы уверены, что реализация региональных экономических проектов… укрепит мир, а также принесет экономическую выгоду обоим обществам», — заявил Григорян. «Мы движемся в этом направлении, и доказательством этого является также то, что мы с Хикметом (Гаджиевым) сидим вместе в вашей студии здесь, в Дохе», — сказал Григорян.

И Хикмет Гаджиев, и Армен Григорян подчеркнули, что текущий мирный процесс — это для «будущих поколений», что мир «необратим» и что две страны работают над тем, что они оба назвали «мерами по укреплению доверия», чтобы обе нации могли взаимодействовать, даже если «это потребует большой и тяжелой работы от двух стран и их обществ» после десятилетий войны.

Помощник президента Азербайджана и секретарь Совета безопасности Армении согласились с тем, что теперь целью обеих стран является преобразование региона.

Достигнутое в Вашингтоне соглашение приведет к реализации «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP) между двумя странами, который «полностью изменит транспортную карту евразийского континента», сказал Хикмет Гаджиев.

Григорян сообщил, что реализация проекта сейчас интенсивно обсуждается с США: «Надеюсь, это произойдет очень скоро. После этого начнется весь технический процесс, и мы будем работать в этом направлении, чтобы разблокировать регион и открыть дорогу, что является очень масштабным и очень важным историческим проектом для нашего региона. Поэтому мы продолжаем работать в этом направлении».

Представители Азербайджана и Армении пришли к выводу, что война окончена, что мир должен быть «вечным» для будущих поколений и что обеим странам теперь следует смотреть в сторону совместного будущего.