Три «столпа» мирных переговоров по Украине

заявил президент Финляндии
Мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в начале 2022 года. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Bloomberg.

По его словам, стороны «достаточно близки» к соглашению. Он добавил, что переговоры касаются трех отдельных документов.

Стубб пояснил, что первый - это рамочный документ, который «по состоянию на вчерашний разговор» между европейскими лидерами «является планом из 20 пунктов».

«Оригинальный план из 28 пунктов содержал элементы будущей европейской структуры безопасности, которые, по моему мнению, были абсолютно неприемлемыми», - сказал президент Финляндии.

Политик подчеркнул, что «мы достигаем точки, когда условия потенциального соглашения становятся более приемлемыми».

«Я чувствую себя достаточно комфортно в том положении, в котором мы сейчас находимся», - заверил он.

Стубб добавил, что второй документ, который обсуждается между администрацией президента США Дональда Трампа, украинскими чиновниками и органами безопасности в Европе, касается гарантий безопасности в Украине, которые делятся на жесткие гарантии и договоренности о безопасности. По его словам, последние предусматривают так называемую «Коалицию желающих».

И, наконец, третий документ, как отметил финский президент, касается восстановления Украины после войны.

В то же время министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг отметил, что путь к миру заключается в изменении расчетов президента РФ Владимира Путина.

«Если цена, которую он (Владимир Путин – ред.) должен заплатить, будет слишком высокой, он может согласиться на что-то меньшее. Я не думаю, что мы можем изменить мнение Путина», - добавил Столтенберг, находясь на том же мероприятии в Хельсинки, что и Стубб.

