Берлин и Ереван подписали документ о стратегическом партнерстве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Фридрих Мерц во вторник в Берлине подписали документ о стратегическом партнерстве, сообщают армянские СМИ.

«Мой официальный визит в Германию является историческим, поскольку сегодня наши отношения перешли на уровень стратегического партнерства. Свидетельством тому является подписание декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства», - заявил Пашинян на совместной с Мерцем пресс-конференции в Берлине.

По его словам, отношения Армении и Германии основаны на демократических ценностях, Ереван высоко ценит содействие Берлина демократическим реформам и устойчивому развитию Армении, ожидает «продолжительную политическую поддержку на сложном и долгом пути, ведущем в ЕС».

«Мы обсудили международную повестку, согласились, что в настоящий период беспрецедентных вызовов, когда демократии сталкиваются с быстро распространяющимися и имеющими гибридный характер угрозами, лишь скоординированными действиями возможно укрепить коллективную демократическую устойчивость», - отметил Пашинян.

Со своей стороны, Мерц заявил, что Берлин заинтересован в сближении Армении с Евросоюзом. «Мы договорились о реализации конкретных программ, поможем Армении в ряде проектов в сфере энергоснабжения с целью достижения большей независимости в этой сфере. Мы конкретно поговорили с Пашиняном, достигли договоренностей», - сказал канцлер Германии.