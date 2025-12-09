USD 1.7000
Россиянам могут запретить звонки из «недружественных стран»

В рамках мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством в России прорабатывается возможность запрета на входящие телефонные вызовы из «недружественных» стран. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами российского Совета по правам человека.

По словам Путина, эта мера была предложена членами СПЧ и может войти в третий пакет антимошеннических мер, который готовится российским правительством.

«В рамках борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством вы предложили ряд предметных решений. Это блокировка вызовов с территории недружественных государств, которые производятся в преступных целях, маркировка звонков, а также более четкие требования к сотрудникам госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Все они учтены и внедряются правительством», — сказал Путин.

Роскомнадзор начал подготовку к блокировке всех звонков из-за границы летом 2024 года. Регулятор сослался на необходимость борьбы с мошенниками. При этом россиянам планировали предоставить выбор — принимать или нет такие звонки, оградить себя от всех вызовов из других стран или же общаться с живущими за границей абонентами из списка контактов. В июне 2025 года Минцифры РФ внесло поправки в закон «О связи» о запрете на звонки с зарубежных сим-карт. Предполагается, что он будет вводиться по умолчанию, а если абонент захочет получать такие звонки, ему придется обращаться к своему мобильному оператору. Операторов обяжут маркировать все вызовы с иностранных сим-карт. Кроме того, они должны будут отключать номера, заподозренные в мошенничестве, и вносить их в специальный реестр. Также, согласно поправкам, оператор будет обязан компенсировать ущерб от мошенников, если не заблокирует номер, попавший в реестр.

