USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Минкультуры запустило семь электронных услуг

фото
22:04 118

В рамках утвержденной на 2023-2026 годы стратегии цифрового развития Министерства культуры e-Culture реализован ряд важных цифровых реформ.

В соответствии с основными целями стратегии обеспечено создание моделей управления на основе данных, формирование электронных услуг и полная цифровизация внутренних систем управления министерства.

Фуад Магсудов, заведующий сектором Департамента творческих индустрий и цифрового развития Министерства культуры, сообщил, что уже запущено семь электронных услуг министерства: «Наши основные приоритеты — формирование цифровых моделей на основе данных, запуск электронных услуг и полная цифровизация внутренних систем управления. В настоящее время в министерстве действует семь электронных услуг. Полностью оцифрованы и доступны пользователям платформы «Единый личный кабинет My Culture», «Аналитическая система управления образовательными учреждениями», «Единый реестр культуры» и «Фестиваль детского творчества», которые были представлены на мероприятии».

Ф. Магсудов также подчеркнул, что особое внимание уделено мерам безопасности: «В целях безопасности доступ ко всем системам осуществляется через Asan Bridge, обеспечена интеграция платформ с различными государственными структурами».

В настоящее время министерство продолжает работу по расширению функционала систем, а также внедрению новых цифровых решений, повышающих удобство пользователей.

Почему туризм в регионах Азербайджана не развивается, а отели пустуют?
Почему туризм в регионах Азербайджана не развивается, а отели пустуют?
22:15 52
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов ФОТО
22:03 250
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
19:25 4968
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор; все еще актуально
17:44 3575
Зеленский ответил Трампу: «Я всегда готов»
Зеленский ответил Трампу: «Я всегда готов» обновлено 20:38
20:38 7332
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
19:39 2502
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
19:28 2282
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
18:28 2411
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
18:33 1763
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо фото; обновлено 18:25
18:25 4191
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
18:07 2520

ЭТО ВАЖНО

Почему туризм в регионах Азербайджана не развивается, а отели пустуют?
Почему туризм в регионах Азербайджана не развивается, а отели пустуют?
22:15 52
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов ФОТО
22:03 250
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
19:25 4968
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор; все еще актуально
17:44 3575
Зеленский ответил Трампу: «Я всегда готов»
Зеленский ответил Трампу: «Я всегда готов» обновлено 20:38
20:38 7332
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
19:39 2502
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
19:28 2282
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
18:28 2411
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
18:33 1763
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо фото; обновлено 18:25
18:25 4191
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
Трамп о Турции в НАТО и Эрдогане
18:07 2520
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться