Минкультуры запустило семь электронных услуг

В соответствии с основными целями стратегии обеспечено создание моделей управления на основе данных, формирование электронных услуг и полная цифровизация внутренних систем управления министерства.

Фуад Магсудов, заведующий сектором Департамента творческих индустрий и цифрового развития Министерства культуры, сообщил, что уже запущено семь электронных услуг министерства: «Наши основные приоритеты — формирование цифровых моделей на основе данных, запуск электронных услуг и полная цифровизация внутренних систем управления. В настоящее время в министерстве действует семь электронных услуг. Полностью оцифрованы и доступны пользователям платформы «Единый личный кабинет My Culture», «Аналитическая система управления образовательными учреждениями», «Единый реестр культуры» и «Фестиваль детского творчества», которые были представлены на мероприятии».

Ф. Магсудов также подчеркнул, что особое внимание уделено мерам безопасности: «В целях безопасности доступ ко всем системам осуществляется через Asan Bridge, обеспечена интеграция платформ с различными государственными структурами».

В настоящее время министерство продолжает работу по расширению функционала систем, а также внедрению новых цифровых решений, повышающих удобство пользователей.