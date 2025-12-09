Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов

USD 1.7000
Баскетбольный клуб «Сабах» одержал историческую для Азербайджана первую победу в Лиге чемпионов.

Сегодня на площадке Национальной гимнастической арены сильнейшая команда страны встречалась с чешским «Нимбурком» и победила со счетом - 105:87.

Это был матч 5-го тура в группе «B». В первых четырех играх «Сабах» проиграл.

Самым результативным в прошедшей игре в составе «Сабаха» был американец Кейт Джордан, набравший 23 очка.

Теперь «Сабах» догнал «Нимбурк» в турнирной таблице. Обе команды после пяти проведенных матчей имеют по 6 очков. Лидирует французский «Элан Шалон», имеющий 8 очков. У немецкой «Альба Берлин» 7 очков. Эти команды очный матч 5-го тура проведут сегодня.

Формат группового этапа в Лиге чемпионов таков, что победители восьми групп напрямую выходят во второй групповой раунд. А команды, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в стыковых матчах.

«Сабах» в последнем туре сыграет в гостях против «Альбы Берлин». Шансы на 3-е место сохраняются.

