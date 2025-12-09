Почему в регионах Азербайджана пустуют отели?

По его словам, в 2024 году число размещенных в гостиницах и на аналогичных объектах иностранцев и лиц без гражданства достигло 1,35 млн человек, что составило рост более чем на 26% по сравнению с предыдущим годом.

Многие владельцы отелей в регионах Азербайджана жалуются на низкую заполняемость. В беседе с haqqin.az председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди, опираясь на полную статистику за 2024 год и частичные данные за 2025-й, объяснил причины сложившейся ситуации.

«Общий объем ночевок в тот же период вырос до 4,28 млн, прибавив порядка 25%. Однако, несмотря на рост рынка, распределение туристического трафика остается крайне неравномерным, так как Баку собрал около 61% всех ночевок, тогда как регионы продолжают испытывать дефицит гостей. По данным за январь–сентябрь 2025 года, наибольшую загрузку показывают Габала, Гусар, Шеки и Ленкорань, тогда как в ряде районов показатель не превышает тех процентов, о которых я ранее говорил. Тенденция проста: сильные туристические кластеры усиливаются, слабые — пустеют», — подчеркнул он.

Как отметил Дюбенди, низкая заполняемость — результат целого комплекса причин. «В ряде районов ощущается инфраструктурный разрыв, то есть не хватает развлечений, событий, транспорта и сервисов, которые удержали бы туристов дольше, чем на один-два дня. Сказывается и сезонность, поэтому большую часть года многие регионы просто остаются вне туристической повестки. В тех местах, где присутствуют крупные пятизвездочные комплексы с развитой инфраструктурой, именно они забирают основную часть туристического трафика. Азербайджан позиционирует себя как страна с премиальным туристическим продуктом, поэтому к нам приезжают более обеспеченные гости, и они закономерно выбирают высокий сегмент», — отметил Дюбенди.

Он добавил, что малые отели нередко проигрывают в маркетинге, сервисе и способности формировать впечатления. Ко всему этому, по его словам, сказываются также слабая цифровая видимость региональных гостиниц, нехватка квалифицированного персонала, отсутствие яркого позиционирования, ограниченная транспортная доступность и конкуренция со стороны краткосрочной аренды.

«Стоимость проживания не является первопричиной проблемы. Цены в региональных отелях действительно иногда оказываются выше ожиданий, но это следствие. При ограниченном потоке высокая себестоимость содержания гостиницы делает работу сложной, и отели стараются удерживать тарифы, чтобы хотя бы выйти на операционный уровень», — пояснил он.

По его словам, решить проблему можно только комплексно. Он считает, что регионам необходимы ребрендинг, инвестиции в инфраструктуру, события в календаре, современный маркетинг и создание уникальных впечатлений, то есть то, что превращает точку на карте в привлекательное направление.

«Чтобы гостиницы реально наполнились, нужно предоставить не только крышу и кровать, скажем так, а полноценный опыт, за которым турист захочет поехать именно в определенное место», — считает Дюбенди.

Он также подчеркнул, что важную роль должны играть муниципалитеты и местные сообщества. «Муниципалитеты этим не занимаются, а местные сообщества разрознены. И в этом тоже есть пустота», — отметил Дюбенди.