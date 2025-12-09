Трамп дал Зеленскому «несколько дней»: ждет ответа на «мирный план»

По словам официальных лиц, проинформированных об этих переговорах, посланники Дональда Трампа дали Владимиру Зеленскому несколько дней на ответ на предложенное мирное соглашение, которое требует от Украины признать территориальные потери в обмен на неопределенные гарантии безопасности США. Власти Украины говорили, что не рассматривают вариант передачи России каких-либо территорий.

Президент США Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому «несколько дней» на ответ по поводу «мирного плана». Трамп надеется, что заключить соглашение удастся к католическому Рождеству. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Президент Украины сообщил своим европейским коллегам, что во время двухчасового телефонного разговора в субботу на него оказывали давление спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер, требуя скорейшего принятия решения, пишет FT.

Источник издания, знакомый с предложенными Киеву сроками, сообщил, что Трамп надеется на достижение соглашения «к Рождеству».

По словам чиновников, Зеленский сообщил посланникам США, что ему нужно время для консультаций с европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона. Один из чиновников заявил, что украинская сторона «застряла» между территориальными требованиями, которые она не может принять, и требованиями США, которые она не может отвергнуть.

В понедельник в Лондоне президент Украины встретился с лидерами Франции, Германии и Великобритании. Канцлер Германии Фридрих Мерц намекнул на срочность ситуации, заявив, что лидеры собрались, чтобы обсудить «ближайшие дни, потому что это может быть решающим моментом для всех нас», пишет FT. После переговоров Зеленский уточнил, что «мирный план» США сократили с 28 до 20 пунктов, исключив из него откровенно «антиукраинские» предложения.

В свою очередь Трамп говорил, что Зеленский «не готов» подписать американский план по прекращению войны России против Украины. Президент США заявлял, что «немного разочарован» тем, что украинский лидер «еще не ознакомился» с мирным предложением Вашингтона.

Ранее о том, что США оказывают давление на Украину из-за «мирного плана», сообщало издание Axios. Причем украинские чиновники говорили журналистам, что, по их мнению, Вашингтон давит на Киев сильнее, чем на Москву.