Украинские дроны остановили российский НПЗ

Сызранский НПЗ в России полностью остановил переработку нефти после того, как 5 декабря был поврежден в результате атаки украинского дрона. Об этом агентству Reuters сообщили источники.

Украина и Россия продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга, поскольку мирные переговоры не продвигаются, пишет агентство.

Украинские военные в пятницу заявили, что ночью осуществили дальнобойные удары по нефтеперерабатывающему заводу в российском городе Сызрань и по порту Темрюк в Краснодарском крае. По словам источников, дроны попали в установку первичной переработки нефти CDU-6 — ключевое оборудование завода, которое уже становилось целью БПЛА в августе и тогда требовало двухнедельного ремонта. Один из источников отметил, что нынешний ремонт может продлиться около месяца.

По данным отраслевых источников, в прошлом году переработка нефти на Сызранском НПЗ была значительно ниже проектной мощности и составляла около 90 000 баррелей в сутки, или 4,3 млн метрических тонн. В прошлом году завод произвел 800 тыс. тонн бензина, 1,5 млн тонн дизельного топлива и 700 тыс. тонн мазута.