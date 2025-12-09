ХАМАС сложит оружие только при одном условии

В движении ХАМАС заявили, что согласятся прекратить боевые действия в секторе Газа только при условии создания палестинского государства по итогам переговоров, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на источники.

«Собеседник The Times of Israel в ХАМАС заявил, что движение согласится разоружиться только при создании палестинского государства в результате переговоров», - пишет газета.

Представитель ХАМАС считает, что прекращения боевых действий «невозможно добиться силой или посредством ультиматумов».

«Израиль два года применял всю свою военную мощь, пытаясь заставить ХАМАС сложить оружие, – и у него ничего не вышло», - добавил собеседник The Times of Israel.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Согласно плану, ХАМАС должен отказаться от участия в управлении Газой в любой форме. Вся военная, террористическая и наступательная инфраструктура, включая туннели и объекты по производству оружия, будет уничтожена без возможности восстановления. Под надзором независимых наблюдателей будет проведен процесс демилитаризации Газы, который будет включать в себя окончательную ликвидацию оружия.

Позже перемирие неоднократно нарушалось.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС в секторе Газа.