Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Один триллион на расчистку от 68 млн тонн обломков

9 декабря 2025, 22:46 994

Большая часть сектора Газа превращена в руины, его территория завалена 68 млн тонн обломков, на их расчистку потребуется более $1 трлн, сообщила газета The Wall Street Journal.

Из-за тысяч израильских авиаударов, боевых действий на земле и контролируемых взрывов в анклаве разрушено более 123 тыс. зданий, в различной степени повреждены еще 75 тыс. Это составляет 81% всех строений в секторе, согласно последнему анализу ООН спутниковых снимков. На расчистку Газы для подготовки к восстановлению, как ожидается, потребуются годы, обойдется это, по оценкам, более чем в $1 трлн.

За время боевых действий в Газе с октября 2023 года израильские силы сбросили на территорию анклава около 70 тыс. тонн снарядов и бомб. Согласно анализу международной неправительственной организации Handicap International, из них от 5% до 10% не взорвались.

В публикации WSJ говорится, что крупномасштабные работы по расчистке завалов могут начаться только в том случае, если израильские власти разрешат ввоз в Газу тяжелой техники и оборудования, необходимых для уборки мусора и уничтожения неразорвавшихся боеприпасов.

Зеленский: К выборам готов, а Крым «вернуть нет сил»
Зеленский: К выборам готов, а Крым «вернуть нет сил» обновлено 23:55
9 декабря 2025, 23:55 8485
Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех
Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех
9 декабря 2025, 21:20 3354
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
9 декабря 2025, 19:25 6649
Почему в регионах Азербайджана пустуют отели?
Почему в регионах Азербайджана пустуют отели? рассказал эксперт
9 декабря 2025, 22:15 2057
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов ФОТО
9 декабря 2025, 22:03 1543
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор; все еще актуально
9 декабря 2025, 17:44 4020
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
9 декабря 2025, 19:39 3310
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
9 декабря 2025, 19:28 3007
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
9 декабря 2025, 18:28 2799
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
9 декабря 2025, 18:33 2064
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо фото; обновлено 18:25
9 декабря 2025, 18:25 4404

