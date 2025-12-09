USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Шпионы и диверсанты наводнили Германию

9 декабря 2025, 23:07 554

Служба военной контрразведки Германии (MAD) зарегистрировала рекордный уровень случаев шпионажа и диверсий в стране со стороны иностранных государств.

«Шпионаж и сегодня следует рассматривать как подготовку к возможным военным конфликтам», - пишет в представленном во вторник, 9 декабря, отчете спецслужбы за 2024 год ее глава Мартина Розенберг.

Как следует из документа, речь, в частности, идет о росте числа попыток получения информации о численности немецкой армии, системах вооружения в Германии, структурах управления и командования, а также решениях о размещении войск. В целом в отчете Россия и Китай оцениваются как основные участники разведывательных атак, направленных против бундесвера.

О значительном росте попыток шпионажа и подрывных мероприятий со стороны российских спецслужб в ФРГ глава MAD Мартина Розенберг заявила 21 июля в интервью агентству dpa. «Мы говорим о резком увеличении случаев шпионажа и гибридных мер. Подход стал более массовым и агрессивным, - подчеркнула она. - Они действуют методами, известными со времен холодной войны, и расширяют свой инструментарий».

Речь идет, в частности, о попытках шпионажа на военных объектах и в инфраструктуре Германии, диверсиях на линиях снабжения, дезинформации, кибератаках и полетах БПЛА, защищенных от средств радиоэлектронной борьбы, уточнила Розенберг, добавив, что за прошедший год число выявленных случаев практически удвоилось.

По ее данным, российские агенты продолжают въезжать в Германию через третьи страны: «Они пытаются выстраивать отношения или основу для доверия. Существует также риск, что объектами станут лица с российскими корнями, этнические немецкие репатрианты или имеющие связи с РФ».

MAD отвечает за защиту вооруженных сил, противодействие шпионажу, диверсиям и экстремизму, а также проверку безопасности солдат и гражданских служащих. Эта спецслужба подчиняется Минобороны страны, ее штаб-квартира находится в Кельне.

Зеленский: К выборам готов, а Крым «вернуть нет сил»
Зеленский: К выборам готов, а Крым «вернуть нет сил» обновлено 23:55
9 декабря 2025, 23:55 8486
Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех
Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех
9 декабря 2025, 21:20 3355
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
9 декабря 2025, 19:25 6649
Почему в регионах Азербайджана пустуют отели?
Почему в регионах Азербайджана пустуют отели? рассказал эксперт
9 декабря 2025, 22:15 2059
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов ФОТО
9 декабря 2025, 22:03 1544
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор; все еще актуально
9 декабря 2025, 17:44 4020
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
9 декабря 2025, 19:39 3310
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
9 декабря 2025, 19:28 3007
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
9 декабря 2025, 18:28 2799
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
9 декабря 2025, 18:33 2064
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо фото; обновлено 18:25
9 декабря 2025, 18:25 4404

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: К выборам готов, а Крым «вернуть нет сил»
Зеленский: К выборам готов, а Крым «вернуть нет сил» обновлено 23:55
9 декабря 2025, 23:55 8486
Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех
Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех
9 декабря 2025, 21:20 3355
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
9 декабря 2025, 19:25 6649
Почему в регионах Азербайджана пустуют отели?
Почему в регионах Азербайджана пустуют отели? рассказал эксперт
9 декабря 2025, 22:15 2059
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов ФОТО
9 декабря 2025, 22:03 1544
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор; все еще актуально
9 декабря 2025, 17:44 4020
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
9 декабря 2025, 19:39 3310
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
9 декабря 2025, 19:28 3007
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
9 декабря 2025, 18:28 2799
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
9 декабря 2025, 18:33 2064
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо фото; обновлено 18:25
9 декабря 2025, 18:25 4404
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться