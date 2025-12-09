Шпионы и диверсанты наводнили Германию

«Шпионаж и сегодня следует рассматривать как подготовку к возможным военным конфликтам», - пишет в представленном во вторник, 9 декабря, отчете спецслужбы за 2024 год ее глава Мартина Розенберг.

Как следует из документа, речь, в частности, идет о росте числа попыток получения информации о численности немецкой армии, системах вооружения в Германии, структурах управления и командования, а также решениях о размещении войск. В целом в отчете Россия и Китай оцениваются как основные участники разведывательных атак, направленных против бундесвера.

О значительном росте попыток шпионажа и подрывных мероприятий со стороны российских спецслужб в ФРГ глава MAD Мартина Розенберг заявила 21 июля в интервью агентству dpa. «Мы говорим о резком увеличении случаев шпионажа и гибридных мер. Подход стал более массовым и агрессивным, - подчеркнула она. - Они действуют методами, известными со времен холодной войны, и расширяют свой инструментарий».

Речь идет, в частности, о попытках шпионажа на военных объектах и в инфраструктуре Германии, диверсиях на линиях снабжения, дезинформации, кибератаках и полетах БПЛА, защищенных от средств радиоэлектронной борьбы, уточнила Розенберг, добавив, что за прошедший год число выявленных случаев практически удвоилось.

По ее данным, российские агенты продолжают въезжать в Германию через третьи страны: «Они пытаются выстраивать отношения или основу для доверия. Существует также риск, что объектами станут лица с российскими корнями, этнические немецкие репатрианты или имеющие связи с РФ».

MAD отвечает за защиту вооруженных сил, противодействие шпионажу, диверсиям и экстремизму, а также проверку безопасности солдат и гражданских служащих. Эта спецслужба подчиняется Минобороны страны, ее штаб-квартира находится в Кельне.