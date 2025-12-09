USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Посредничество Трампа не помогло: бои возобновились

9 декабря 2025, 23:34 361

Около 200 тысяч жителей восточной части Демократической Республики Конго в последние дни бежали из-за нового наступления поддерживаемой Руандой группировки M23, сообщает Reuters со ссылкой на данные ООН.

По данным организации, убиты как минимум 74 человека, в основном гражданские, еще 83 получили ранения.

Дональд Трамп вместе с лидерами Конго и Руанды

Наступление началось спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне лидеров Руанды и Конго, объявив, что его администрация «закончила 30-летний конфликт», от которого «погибли миллионы людей».

По словам местных чиновников и жителей, формирования M23 продолжают наступление на пограничный город Увира на границе с Бурунди, сражаясь с армией Конго и ополченцами Wazalendo в деревнях севернее города. Конголезские военные ситуацию не комментируют. Накануне Reuters сообщал, что M23 захватила Лувунги — город, который с февраля удерживал линию фронта, — и ведет ожесточенные бои в районе населенных пунктов Санге и Килиба по дороге на Увиру. M23 утверждает, что взяла Санге под контроль.

Несмотря на наступление, лидер M23 Бертран Бисимва вновь заявил о поддержке соглашения, заключенного в прошлом месяце в Дохе. Тогда представители сторон подписали рамочное соглашение о возможной мирной сделке для востока Конго.

Власти Конго обвиняют Руанду в поддержке M23 и участии руандийских военных в боевых действиях. Руанда это отрицает, однако США и ООН считают доказательства причастности Руанды убедительными.

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди, выступая в парламенте, обвинил Руанду в нарушении обязательств, подписанных в Вашингтоне. Представитель администрации Трампа в комментарии Reuters сообщил, что США «следят за ситуацией» и что «президент ясно дал понять обеим сторонам, что будет судить их по выполнению договоренностей и ожидает немедленных результатов».

