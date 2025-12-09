USD 1.7000
В Украине из-за несчастного случая погиб британский военный

9 декабря 2025, 23:48 226

Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб утром во вторник в результате несчастного случая. Об этом сообщило британское Министерство обороны, пишут украинские СМИ.

В сообщении говорится, что британский военный получил ранения «в результате трагической аварии во время наблюдения за испытанием нового вооружения украинскими войсками вдали от линии фронта».

«Семье погибшего уже сообщили о трагическом случае, и мы скорбим вместе с ней в это трудное время», – добавили в Минобороны Великобритании.

Британские высокопоставленные чиновники выразили соболезнования в связи с гибелью военнослужащего ВС Великобритании в Украине во вторник.

Британский министр обороны Джон Гилли написал, что «потрясен» известием о смерти британского военнослужащего в Украине.

«Мои мысли с его семьей, друзьями и коллегами, которые скорбят о любимом человеке. Наши сердца с ними», – добавил он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил «глубокую печаль и соболезнования» семье члена британских вооруженных сил.

«Его служба и жертва никогда не будут забыты», – добавил он.

Зеленский: К выборам готов, а Крым «вернуть нет сил»
Зеленский: К выборам готов, а Крым «вернуть нет сил» обновлено 23:55
9 декабря 2025, 23:55 8491
Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех
Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех
9 декабря 2025, 21:20 3356
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
9 декабря 2025, 19:25 6650
Почему в регионах Азербайджана пустуют отели?
Почему в регионах Азербайджана пустуют отели? рассказал эксперт
9 декабря 2025, 22:15 2062
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов ФОТО
9 декабря 2025, 22:03 1546
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор; все еще актуально
9 декабря 2025, 17:44 4020
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
9 декабря 2025, 19:39 3313
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
9 декабря 2025, 19:28 3009
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
9 декабря 2025, 18:28 2799
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
9 декабря 2025, 18:33 2064
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо фото; обновлено 18:25
9 декабря 2025, 18:25 4405

