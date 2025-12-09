В Украине из-за несчастного случая погиб британский военный

Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб утром во вторник в результате несчастного случая. Об этом сообщило британское Министерство обороны, пишут украинские СМИ.

В сообщении говорится, что британский военный получил ранения «в результате трагической аварии во время наблюдения за испытанием нового вооружения украинскими войсками вдали от линии фронта».

«Семье погибшего уже сообщили о трагическом случае, и мы скорбим вместе с ней в это трудное время», – добавили в Минобороны Великобритании.

Британские высокопоставленные чиновники выразили соболезнования в связи с гибелью военнослужащего ВС Великобритании в Украине во вторник.

Британский министр обороны Джон Гилли написал, что «потрясен» известием о смерти британского военнослужащего в Украине.

«Мои мысли с его семьей, друзьями и коллегами, которые скорбят о любимом человеке. Наши сердца с ними», – добавил он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил «глубокую печаль и соболезнования» семье члена британских вооруженных сил.

«Его служба и жертва никогда не будут забыты», – добавил он.