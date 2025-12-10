Австралия первой в мире запретила соцсети для детей

В Австралии вступил в силу закон, запрещающий детям младше 16 лет использовать соцсети. Речь идет о популярных платформах Facebook, Instagram, X, YouTube, Snapchat, Reddit, TikTok и других. Компаниям, не соблюдающим новые требования, грозит внушительный штраф — до 49,5 млн долларов.

Проверка возраста будет проводиться на основании сканирования лица. Пока некоторым детям удается обмануть программу, но власти ожидают, что в будущем механизм будет отлажен. Лишь одна компания — X — на данный момент не подтвердила готовность к введению новых правил.

Известно, что последние несколько недель дети в Австралии готовились к отключению своих учетных записей и обменивались друг с другом номерами телефонов.

Не все родители положительно оценивают новую инициативу. Две трети опрошенных считают, что запрет на соцсети для детей — это положительная мера. Некоторые школьники действительно стали зависимыми от соцсетей и проводят в них по несколько часов в день.

Австралия стала первой страной, запретившей использование соцсетей для детей младше 16 лет. Этот опыт планируют перенять в Малайзии, Дании и Норвегии. Страны Евросоюза и Великобритания тоже будут следить за ситуацией в Австралии, чтобы в дальнейшем пересмотреть возрастные ограничения.