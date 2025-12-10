Израиль не отказывался от сделки по безопасности с Сирией

Израиль и Сирия к сентябрю 2025 года выработали письменное соглашение о безопасности, однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался его подписать. Об этом сообщила саудовская газета «А-Шарк аль-Аусат» со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, соглашение было сформулировано при посредничестве США. Израиль и Сирия должны были подписать его на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября 2025 года.

Там присутствовали и Биньямин Нетаньяху, и президент Сирии Ахмед аш-Шараа. Однако Дамаск настаивал, что Израиль должен вывести войска из «буферной зоны» в сирийской части Голанских высот. В Иерусалиме выступали против этого.

Во время Генассамблеи ООН агентство Reuters также сообщало, что переговоры между Израилем и Сирией зашли в тупик из-за требования Израиля открыть «гуманитарный коридор» в друзскую провинцию Суэйда на юге страны.

Израиль отреагировал на публикацию в газете. Канцелярия главы правительства Израиля (Биньямина Нетаньяху – ред.) опровергла сообщение, опубликованное в «Аш-Шарк аль-Аусат», выходящей в Лондоне на арабском языке: «Это абсолютный фейк. Были контакты и встречи под эгидой США, но никогда дело не доходило до соглашений и договоренностей с Сирией».