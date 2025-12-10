USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Израиль не отказывался от сделки по безопасности с Сирией

Израиль и Сирия к сентябрю 2025 года выработали письменное соглашение о безопасности, однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался его подписать. Об этом сообщила саудовская газета «А-Шарк аль-Аусат» со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, соглашение было сформулировано при посредничестве США. Израиль и Сирия должны были подписать его на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября 2025 года.

Там присутствовали и Биньямин Нетаньяху, и президент Сирии Ахмед аш-Шараа. Однако Дамаск настаивал, что Израиль должен вывести войска из «буферной зоны» в сирийской части Голанских высот. В Иерусалиме выступали против этого.

Во время Генассамблеи ООН агентство Reuters также сообщало, что переговоры между Израилем и Сирией зашли в тупик из-за требования Израиля открыть «гуманитарный коридор» в друзскую провинцию Суэйда на юге страны.

Израиль отреагировал на публикацию в газете. Канцелярия главы правительства Израиля (Биньямина Нетаньяху – ред.) опровергла сообщение, опубликованное в «Аш-Шарк аль-Аусат», выходящей в Лондоне на арабском языке: «Это абсолютный фейк. Были контакты и встречи под эгидой США, но никогда дело не доходило до соглашений и договоренностей с Сирией».

Зеленский: К выборам готов, а Крым «вернуть нет сил»
Зеленский: К выборам готов, а Крым «вернуть нет сил» обновлено 23:55
9 декабря 2025, 23:55 10129
Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех
Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех
9 декабря 2025, 21:20 4402
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
9 декабря 2025, 19:25 7455
Почему в регионах Азербайджана пустуют отели?
Почему в регионах Азербайджана пустуют отели? рассказал эксперт
9 декабря 2025, 22:15 3049
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов ФОТО
9 декабря 2025, 22:03 2132
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор; все еще актуально
9 декабря 2025, 17:44 4284
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
9 декабря 2025, 19:39 3710
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
9 декабря 2025, 19:28 3323
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
9 декабря 2025, 18:28 3053
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
9 декабря 2025, 18:33 2249
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо фото; обновлено 18:25
9 декабря 2025, 18:25 4556

