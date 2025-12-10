USD 1.7000
Новость дня
США и Украина обсудили санкции против «Лукойла» и «Роснефти»

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Юлией Свириденко обсудил введение его ведомством санкций против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Бессент в соцсети X отметил, что в ходе беседы «заострил внимание на приверженности президента [США] Дональда Трампа обеспечению прочного мира в Украине и обсудил санкции Минфина США в отношении российских нефтяных гигантов «Лукойл» и «Роснефть».

Напомним, американское финансовое ведомство 22 октября включило «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на регулярном брифинге для журналистов, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут давление на Москву в связи с конфликтом в Украине.

