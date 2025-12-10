Осенью 2025 года в Покровске Донецкой области Украины не было украинских военных. Однако в середине ноября ВСУ провели наступление и сейчас продолжают удерживать север города. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с руководителями и редакторами украинских СМИ.

Российские военные утверждают, что контролируют Покровск, однако, по словам Сырского, с ноября ситуация там изменилась. «…С 15 ноября в результате наших наступательных действий мы смогли взять под контроль около 13 км территории в пределах Покровска», — цитирует главкома ВСУ РБК Украина.

По словам Сырского, главные боевые действия сейчас сосредоточены в Покровске и Мирнограде. По его данным, россияне увеличивают там свою группировку до 156 тысяч человек, в то время как Украина наращивает группировку в черте города.

Сырский подчеркнул, что украинские войска отведены с позиций в 5-7 км от Покровска из-за невозможности ротации и угрозы жизни военных. Что касается Мирнограда, то, как заявил главком ВСУ, город не находится в окружении, хотя россияне к этому стремятся. Украинская логистика, по его словам, сложна, но работает.

По словам главнокомандующего, ситуация в районе Покровска сложная, особенно во время тумана и дождя, поскольку россияне используют погодные условия, чтобы зайти в город. Тогда для него меньше угрозы от дронов. «Однако в дальнейшем мы только увеличиваем численность своей группировки в пределах Покровска», - сказал Сырский. Комментируя ситуацию на фронте, главком ВСУ сказал, что линия активного фронта на данный момент составляет 1218 километров, в то время как месяц назад протяженность линии активных боевых действий составляла 1253 километра.