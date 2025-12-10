USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Главком ВСУ сделал заявление о Покровске

Осенью 2025 года в Покровске Донецкой области Украины не было украинских военных. Однако в середине ноября ВСУ провели наступление и сейчас продолжают удерживать север города. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с руководителями и редакторами украинских СМИ.

Российские военные утверждают, что контролируют Покровск, однако, по словам Сырского, с ноября ситуация там изменилась. «…С 15 ноября в результате наших наступательных действий мы смогли взять под контроль около 13 км территории в пределах Покровска», — цитирует главкома ВСУ РБК Украина.

По словам Сырского, главные боевые действия сейчас сосредоточены в Покровске и Мирнограде. По его данным, россияне увеличивают там свою группировку до 156 тысяч человек, в то время как Украина наращивает группировку в черте города.

Сырский подчеркнул, что украинские войска отведены с позиций в 5-7 км от Покровска из-за невозможности ротации и угрозы жизни военных. Что касается Мирнограда, то, как заявил главком ВСУ, город не находится в окружении, хотя россияне к этому стремятся. Украинская логистика, по его словам, сложна, но работает.

По словам главнокомандующего, ситуация в районе Покровска сложная, особенно во время тумана и дождя, поскольку россияне используют погодные условия, чтобы зайти в город. Тогда для него меньше угрозы от дронов. «Однако в дальнейшем мы только увеличиваем численность своей группировки в пределах Покровска», - сказал Сырский. Комментируя ситуацию на фронте, главком ВСУ сказал, что линия активного фронта на данный момент составляет 1218 километров, в то время как месяц назад протяженность линии активных боевых действий составляла 1253 километра.

Зеленский: К выборам готов, а Крым «вернуть нет сил»
Зеленский: К выборам готов, а Крым «вернуть нет сил» обновлено 23:55
9 декабря 2025, 23:55
9 декабря 2025, 23:55 10133
Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех
Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех
9 декабря 2025, 21:20
9 декабря 2025, 21:20 4403
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
9 декабря 2025, 19:25
9 декабря 2025, 19:25 7458
Почему в регионах Азербайджана пустуют отели?
Почему в регионах Азербайджана пустуют отели? рассказал эксперт
9 декабря 2025, 22:15
9 декабря 2025, 22:15 3049
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов ФОТО
9 декабря 2025, 22:03
9 декабря 2025, 22:03 2133
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор; все еще актуально
9 декабря 2025, 17:44
9 декабря 2025, 17:44 4284
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
9 декабря 2025, 19:39
9 декабря 2025, 19:39 3710
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
9 декабря 2025, 19:28 3323
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
9 декабря 2025, 18:28
9 декабря 2025, 18:28 3054
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
Гурбан Гурбанов: «Аякс» - команда великого Йохана Кройфа. Относиться к ней пренебрежительно нельзя»
9 декабря 2025, 18:33
9 декабря 2025, 18:33 2249
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо
Переговоры Ильхама Алиева и Роберта Фицо фото; обновлено 18:25
9 декабря 2025, 18:25
9 декабря 2025, 18:25 4556

