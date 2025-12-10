Папа Римский недоволен заявлениями Трампа

Понтифик упомянул о последних словах Трампа, отвечая на вопрос о том, насколько предложенный США «мирный план» является справедливым для Украины.

«К сожалению, я считаю, что некоторые части этого плана, которые я видел, существенно меняют то, что на протяжении многих лет было настоящим союзом между Европой и Соединенными Штатами», – сказал Папа Римский.

«Замечания о Европе, высказанные также в недавних интервью, по моему мнению, являются попыткой разъединить то, что... должно быть очень важным союзом сегодня и в будущем», – добавил он.

Папа Римский отметил, что администрация Трампа имеет право на собственное видение Европы и отношений с ней, но есть много людей, в том числе и в США, которые «считают иначе».

Комментарии Льва XIV прозвучали после его сегодняшней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Италии.

Ранее во вторник президент Дональд Трамп раскритиковал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Илона Маска X на 120 млн евро. По его мнению, Европа движется в неправильном направлении, а такое решение Еврокомиссии было довольно странным. Трамп выразил удивление тем, как Еврокомиссия могла принять такие меры. После этого американский президент заявил, что «Европа должна быть очень осторожной»: «Они делают много вещей. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо. Очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась. Они движутся в очень плохом направлении».