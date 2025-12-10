USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Папа Римский недоволен заявлениями Трампа

Папа Римский Лев XIV во вторник критически оценил последние заявления президента США Дональда Трампа в отношении Европы. Об этом сообщает Sky News.

Понтифик упомянул о последних словах Трампа, отвечая на вопрос о том, насколько предложенный США «мирный план» является справедливым для Украины.

«К сожалению, я считаю, что некоторые части этого плана, которые я видел, существенно меняют то, что на протяжении многих лет было настоящим союзом между Европой и Соединенными Штатами», – сказал Папа Римский.

«Замечания о Европе, высказанные также в недавних интервью, по моему мнению, являются попыткой разъединить то, что... должно быть очень важным союзом сегодня и в будущем», – добавил он.

Папа Римский отметил, что администрация Трампа имеет право на собственное видение Европы и отношений с ней, но есть много людей, в том числе и в США, которые «считают иначе».

Комментарии Льва XIV прозвучали после его сегодняшней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Италии.

Ранее во вторник президент Дональд Трамп раскритиковал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Илона Маска X на 120 млн евро. По его мнению, Европа движется в неправильном направлении, а такое решение Еврокомиссии было довольно странным. Трамп выразил удивление тем, как Еврокомиссия могла принять такие меры. После этого американский президент заявил, что «Европа должна быть очень осторожной»: «Они делают много вещей. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо. Очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась. Они движутся в очень плохом направлении».

