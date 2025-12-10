Армения ждет решения Турции

Контакты между Арменией и Турцией в последнее время заметно активизировались, что способствует процессу нормализации отношений. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе панельной дискуссии «Видение Армении в вопросах институционализации мира, региональной взаимосвязанности и интеграции в ЕС», состоявшейся в Совете по внешней политике Германии в Берлине, сообщают зарубежные СМИ.

Пашинян отметил, что «со времени нашей предыдущей встречи в Германском совете по внешней политике мы стали свидетелями активизации контактов между Арменией и Турцией».

По его словам, взаимодействие осуществляется на всех уровнях: между премьер-министром и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, министрами иностранных дел, спецпредставителями, а также отраслевыми министерствами.

«На практике мы поддерживаем очень активные переговоры и отношения с официальной Анкарой, даже при отсутствии де-юре дипломатических отношений», - подчеркнул глава армянского правительства.

Премьер-министр выразил надежду, что Анкара примет долгожданное политическое решение: «Надеюсь, что Турция примет долгожданное политическое решение об открытии границы с Арменией и установлении дипломатических отношений».

По словам Пашиняна, нормализация армяно-турецких отношений, мир между Арменией и Азербайджаном, проект TRIPP, добрососедские отношения с Грузией и Ираном, а также конструктивный диалог с Россией могут позиционировать Южный Кавказ как один из самых привлекательных транзитных коридоров наряду с маршрутами Север-Юг и Восток-Запад.

«И мы прилагаем все усилия, чтобы реализовать эту историческую возможность», - заключил премьер-министр Армении.