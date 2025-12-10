USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Армения ждет решения Турции

10 декабря 2025, 01:56

Контакты между Арменией и Турцией в последнее время заметно активизировались, что способствует процессу нормализации отношений. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе панельной дискуссии «Видение Армении в вопросах институционализации мира, региональной взаимосвязанности и интеграции в ЕС», состоявшейся в Совете по внешней политике Германии в Берлине, сообщают зарубежные СМИ.

Пашинян отметил, что «со времени нашей предыдущей встречи в Германском совете по внешней политике мы стали свидетелями активизации контактов между Арменией и Турцией».

По его словам, взаимодействие осуществляется на всех уровнях: между премьер-министром и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, министрами иностранных дел, спецпредставителями, а также отраслевыми министерствами.

«На практике мы поддерживаем очень активные переговоры и отношения с официальной Анкарой, даже при отсутствии де-юре дипломатических отношений», - подчеркнул глава армянского правительства.

Премьер-министр выразил надежду, что Анкара примет долгожданное политическое решение: «Надеюсь, что Турция примет долгожданное политическое решение об открытии границы с Арменией и установлении дипломатических отношений».

По словам Пашиняна, нормализация армяно-турецких отношений, мир между Арменией и Азербайджаном, проект TRIPP, добрососедские отношения с Грузией и Ираном, а также конструктивный диалог с Россией могут позиционировать Южный Кавказ как один из самых привлекательных транзитных коридоров наряду с маршрутами Север-Юг и Восток-Запад.

«И мы прилагаем все усилия, чтобы реализовать эту историческую возможность», - заключил премьер-министр Армении.

Трагедия, предательство и холодная логика разведки
Трагедия, предательство и холодная логика разведки войны спецслужб
00:52 660
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
00:45 408
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира У Азербайджана три медали; фото, видео
00:49 555
Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема
11 декабря 2025, 22:12 1716
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
11 декабря 2025, 23:14 1683
Иран – уже нежеланный гость
Иран – уже нежеланный гость наша корреспонденция
11 декабря 2025, 23:10 1636
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию заметки на полях
11 декабря 2025, 22:55 2393
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
11 декабря 2025, 22:20 2368
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
11 декабря 2025, 20:34 5431
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
11 декабря 2025, 21:40 3402
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
11 декабря 2025, 20:50 3162

