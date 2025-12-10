USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Лига чемпионов: «Галатасарай» и «Челси» проиграли, «Ливерпуль» обыграл «Интер»

«Карабах» - 21-й
Отдел спорта
02:20 370

Во вторник стартовал 6-й тур общего этапа Лиги чемпионов.

Турецкий «Галатасарай» играл в гостях против «Монако». Единственный гол на 68-й минуте забил Фоларин Балогун. Монегаски выиграли со счетом 1:0.

Также стоит выделить два итальяно-английских противостояния. «Интер» проиграл дома «Ливерпулю» (0:1), пропустив на 88-й минуте с пенальти от Доминика Собослаи.

А «Аталанта» одолела «Челси» - 2:1. Жоао Педро вывел гостей вперед на 25-й минуте. Джанлука Скамакка сравнял счет на 55-й минуте, а победный гол на 83-й минуте забил Шарль Де Кетеларе.

Результаты других матчей дня:

«Кайрат» (Казахстан) - «Олимпиакос» (Греция) - 0:1

«Бавария» (Германия) - «Спортинг» (Португалия) - 3:1

«Барселона» (Испания) - «Айнтрахт» (Германия) - 2:1

ПСВ (Нидерланды) - «Атлетико» (Испания) - 2:3

«Тоттенхэм» (Англия) - «Славия» (Чехия) - 3:0

«Юнион» (Бельгия) - «Марсель» (Франция) - 2:3.

После сегодняшних матчей «Карабах», имеющий 7 очков, опустился с 19-го места на 21-е. Сегодня чемпион Азербайджана примет «Аякс». Победа почти гарантирует команде Гурбана Гурбанова место в плей-офф.

В верхней части турнирной таблицы «Бавария» догнала «Арсенал». Обе команды имеют по 15 очков, но лондонцы свой матч 6-го тура проведут в среду. А на 3-е место неожиданно поднялась «Аталанта», у которой 13 очков. 

«Галатасарай» теперь занимает 17-ю позицию. У стамбульцев 9 очков.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Беда с турецкой экономикой
Беда с турецкой экономикой наша корреспонденция
03:14 139
Трамп дал Зеленскому «несколько дней»: ждет ответа на «мирный план»
Трамп дал Зеленскому «несколько дней»: ждет ответа на «мирный план» обновлено 00:37
00:37 3635
Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех
Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех
9 декабря 2025, 21:20 4870
Зеленский: К выборам готов, а Крым «вернуть нет сил»
Зеленский: К выборам готов, а Крым «вернуть нет сил» обновлено 23:55
9 декабря 2025, 23:55 10786
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
9 декабря 2025, 19:25 7895
Почему в регионах Азербайджана пустуют отели?
Почему в регионах Азербайджана пустуют отели? рассказал эксперт
9 декабря 2025, 22:15 3550
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов ФОТО
9 декабря 2025, 22:03 2424
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор; все еще актуально
9 декабря 2025, 17:44 4432
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
9 декабря 2025, 19:39 3889
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
9 декабря 2025, 19:28 3502
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
9 декабря 2025, 18:28 3186

ЭТО ВАЖНО

Беда с турецкой экономикой
Беда с турецкой экономикой наша корреспонденция
03:14 139
Трамп дал Зеленскому «несколько дней»: ждет ответа на «мирный план»
Трамп дал Зеленскому «несколько дней»: ждет ответа на «мирный план» обновлено 00:37
00:37 3635
Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех
Хикмет Гаджиев и Армен Григорян вместе празднуют успех
9 декабря 2025, 21:20 4870
Зеленский: К выборам готов, а Крым «вернуть нет сил»
Зеленский: К выборам готов, а Крым «вернуть нет сил» обновлено 23:55
9 декабря 2025, 23:55 10786
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
Легенда карате Мир-Али Сеидов обратился к Ильхаму Алиеву
9 декабря 2025, 19:25 7895
Почему в регионах Азербайджана пустуют отели?
Почему в регионах Азербайджана пустуют отели? рассказал эксперт
9 декабря 2025, 22:15 3550
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов
Историческая победа «Сабаха» в Лиге чемпионов ФОТО
9 декабря 2025, 22:03 2424
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов
Пессимистические прогнозы: нефть упадет до 30 долларов наш обзор; все еще актуально
9 декабря 2025, 17:44 4432
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
Путин: Донбасс — территория России, «спецоперацию» доведем до конца
9 декабря 2025, 19:39 3889
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
В Турции объяснили ввод войск в Сирию
9 декабря 2025, 19:28 3502
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
Лукашенко выставил войска на границе с Украиной
9 декабря 2025, 18:28 3186
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться