Лига чемпионов: «Галатасарай» и «Челси» проиграли, «Ливерпуль» обыграл «Интер»

Турецкий «Галатасарай» играл в гостях против «Монако». Единственный гол на 68-й минуте забил Фоларин Балогун. Монегаски выиграли со счетом 1:0.

Также стоит выделить два итальяно-английских противостояния. «Интер» проиграл дома «Ливерпулю» (0:1), пропустив на 88-й минуте с пенальти от Доминика Собослаи.

А «Аталанта» одолела «Челси» - 2:1. Жоао Педро вывел гостей вперед на 25-й минуте. Джанлука Скамакка сравнял счет на 55-й минуте, а победный гол на 83-й минуте забил Шарль Де Кетеларе.

Результаты других матчей дня:

«Кайрат» (Казахстан) - «Олимпиакос» (Греция) - 0:1

«Бавария» (Германия) - «Спортинг» (Португалия) - 3:1

«Барселона» (Испания) - «Айнтрахт» (Германия) - 2:1

ПСВ (Нидерланды) - «Атлетико» (Испания) - 2:3

«Тоттенхэм» (Англия) - «Славия» (Чехия) - 3:0

«Юнион» (Бельгия) - «Марсель» (Франция) - 2:3.

После сегодняшних матчей «Карабах», имеющий 7 очков, опустился с 19-го места на 21-е. Сегодня чемпион Азербайджана примет «Аякс». Победа почти гарантирует команде Гурбана Гурбанова место в плей-офф.

В верхней части турнирной таблицы «Бавария» догнала «Арсенал». Обе команды имеют по 15 очков, но лондонцы свой матч 6-го тура проведут в среду. А на 3-е место неожиданно поднялась «Аталанта», у которой 13 очков.

«Галатасарай» теперь занимает 17-ю позицию. У стамбульцев 9 очков.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ