Лига чемпионов: «Галатасарай» и «Челси» проиграли, «Ливерпуль» обыграл «Интер»

Во вторник стартовал 6-й тур общего этапа Лиги чемпионов.
Турецкий «Галатасарай» играл в гостях против «Монако». Единственный гол на 68-й минуте забил Фоларин Балогун. Монегаски выиграли со счетом 1:0.
Также стоит выделить два итальяно-английских противостояния. «Интер» проиграл дома «Ливерпулю» (0:1), пропустив на 88-й минуте с пенальти от Доминика Собослаи.
А «Аталанта» одолела «Челси» - 2:1. Жоао Педро вывел гостей вперед на 25-й минуте. Джанлука Скамакка сравнял счет на 55-й минуте, а победный гол на 83-й минуте забил Шарль Де Кетеларе.
Результаты других матчей дня:
«Кайрат» (Казахстан) - «Олимпиакос» (Греция) - 0:1
«Бавария» (Германия) - «Спортинг» (Португалия) - 3:1
«Барселона» (Испания) - «Айнтрахт» (Германия) - 2:1
ПСВ (Нидерланды) - «Атлетико» (Испания) - 2:3
«Тоттенхэм» (Англия) - «Славия» (Чехия) - 3:0
«Юнион» (Бельгия) - «Марсель» (Франция) - 2:3.
После сегодняшних матчей «Карабах», имеющий 7 очков, опустился с 19-го места на 21-е. Сегодня чемпион Азербайджана примет «Аякс». Победа почти гарантирует команде Гурбана Гурбанова место в плей-офф.
В верхней части турнирной таблицы «Бавария» догнала «Арсенал». Обе команды имеют по 15 очков, но лондонцы свой матч 6-го тура проведут в среду. А на 3-е место неожиданно поднялась «Аталанта», у которой 13 очков.
«Галатасарай» теперь занимает 17-ю позицию. У стамбульцев 9 очков.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ