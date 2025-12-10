Беда с турецкой экономикой

По мере приближения конца года Турция входит в критическую фазу бюджетно-социального цикла, сопровождаемую острыми дискуссиями о параметрах минимальной заработной платы, пенсионных выплат и компенсаций работникам государственного сектора.
Во второй неделе декабря Комиссия по определению минимальной заработной платы, созданная в 1974 году, впервые соберется в видоизмененном составе - шаг, свидетельствующий о попытке властей реформировать этот институциональный механизм регулирования рынка труда.
Как стало известно haqqin.az из источников в Анкаре, после масштабного протеста и объявленного бойкота со стороны крупнейших профсоюзных объединений TÜRK-İŞ и HAK-İŞ Министерство труда и социальной защиты инициировало важную корректировку формата комиссии.
Экономисты подчеркивают, что в условиях высокой инфляции и структурных дисбалансов рынок труда Турции уже несколько лет находится под давлением, а наемные работники фактически теряют реальный доход. Наиболее высоки ожидания роста доходов у получателей минимальной заработной платы и у пенсионеров - обе эти категории традиционно составляют значительную долю электоральной базы правящей Партии справедливости и развития (АКР). Именно эти социальные группы, так и не добившиеся повышения уровня благосостояния, стали одним из факторов поражения АКР на муниципальных выборах 2024 года.
Следует подчеркнуть, что на протяжение первых 15 лет правления опорный элемент политического капитала АКР заключался в повышении уровня жизни населения: рост покупательной способности малообеспеченных граждан, доступное ипотечное кредитование, оперативное расширение потребительского рынка. Социальные трансферты также сыграли роль рычага политической поддержки. Но за последние годы эрозия реальной заработной платы и снижение доступности жилья привели к тому, что низкодоходные слои населения стали первыми жертвами издержек текущей макроэкономической коррекции.
После возвращения в 2023 году на пост министра финансов и казначейства Мехмета Шимшека - архитектора «золотого периода» экономической политики Партии справедливости и развития - правительство перешло к жесткой денежно-кредитной стратегии, направленной на обуздание инфляции. По данным источников, на заседаниях кабинета перед выборами в 2024 году ряд министров предупреждали: без значимого повышения заработных плат и пенсий электоральные потери АКР неизбежны. Однако Шимшек настаивал, что экономика не выдержит дополнительного инфляционного давления. Его позицию поддержал президент Эрдоган, заявивший: «Наш главный приоритет - экономика».
При обсуждении бюджета на 2025 год Эрдоган обратился к членам правительства со словами: «В этом году не давите на Мехмета, 2026 год станет годом благосостояния». Опираясь на начатую в начале 2025 года программу восстановления макроэкономической стабильности, Мехмет Шимшек, представил более оптимистичную перспективу, заявив, что 2026 год станет временем восстановления экономической уверенности и расширения возможностей для домохозяйств.
Турецкие эксперты подтверждают: после шокового периода макроэкономические индикаторы в Турции действительно демонстрируют очевидные признаки стабилизации. Но при этом подчеркивают, что экономическая политика оценивается не только по динамике инфляции, дефицита бюджета или ставок Центробанка, но и по «коллективному восприятию» - то есть, тому, что на самом деле чувствуют в повседневной экономической практике владельцы магазинов, мелкие предприниматели, низкооплачиваемые работники и пенсионеры.
Накануне Нового года внимание общества сосредоточено на вопросе, станет ли 2026 год, как обещает правительство, «годом благосостояния». В интервью haqqin.az глава Ассоциации экономических журналистов Турции Тургай Тюркер скептически оценил подобные прогнозы, отметив, что на данный момент природа риторики правительства носит, скорее, политический, нежели экономический характер. По его словам, реальное улучшение возможно только при снижении инфляции до однозначных показателей.
Тюркер напомнил, что инфляция за 2025 год, по данным TÜİK, достигла 31,07 процента, а потому переход в 2026 году на уровень 6-7 процентов представляется малореалистичным. Он также указал на ключевой структурный драйвер инфляции - рост цен на продукты питания, который, по мнению главы Ассоциации экономических журналистов Турции, носит искусственный характер.
«Если у производителя килограмм мандаринов стоит 5-6 лир, а на рынке его продают по 50 лир, это свидетельствует о ценовых искажениях, - подчеркнул Тюркер. - Торговые сети завышают цены, и несмотря на программы правительства, подобная практика препятствуют снижению роста инфляции».
Комментируя предстоящее решение правительства о минимальной зарплате, Тюркер предполагает, что она будет повышена, примерно, на 30 процентов. Учитывая текущие условия, он назвал этот шаг приемлемым, но указал, что реальную прибыль для домохозяйств нивелирует продолжающийся рост цен на продукты питания и аренду жилья.
«Именно искусственный рост цен сводит на нет эффект повышения минимальной зарплаты и лишает его способности улучшить реальное благосостояние населения», - резюмировал Тургай Тюркер.