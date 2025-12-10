Чего Иран боится больше всего

Иран вновь продемонстрировал всему миру, что по-настоящему боится не беспилотников, не западных санкций, и даже не заговоров иностранных разведок. Главная фобия Исламской Республики – это женщины без хиджаба. Массовый марафонский забег на острове Киш, который называют «иранской Ибицей», власти Ирана пытались вначале запретить, затем подавить, а в итоге приняли решение наказать. На старт марафона вышли около двух тысяч женщин и три тысячи мужчин. Участники бежали раздельно, как того требует иранская система гендерной сегрегации. Но кадры, на которых сотни женщин бегут по дистанции без платков, буквально взорвали ультраконсервативный лагерь. Женщины в красных футболках и с открытыми волосами нарушили главное неписаное правило Исламской Республики: монополию государства на женское тело как на политическую территорию.

Ответ режима не заставил себя ждать. Были арестованы организаторы марафонского забега, которых обвинили «в нарушение религиозных и социальных принципов» и, конечно же, «общественных норм приличия». Особенно лютовала ультраконсервативная пресса. Агентство «Тасним» назвало марафон «публичным развратом» и потребовало немедленно наказать всех участниц без исключения. Заголовок государственного информационного агентства – «Это Исламская Республика или Лас-Вегас?!» прозвучал как вопль эпохи, застрявшей между средневековьем и XXI веком. Живущая в США оппозиционная журналистка Масих Алинежад, которую режим аятолл пытался похитить и убить, опубликовала в соцсетях фотографии бегущих иранских женщин и написала: «Да, в 2025 году Исламская Республика считает волосы и бег угрозой национальной безопасности. Это гендерный апартеид в реальном времени. И иранские женщины шаг за шагом его разрушают». Как открыто написала близкая к Али Хаменеи газета «Hayyan», хиджаб — это первая крепость. И если она падёт, рухнет всё остальное - контроль над обществом, структура подчинения, сама архитектура исламской власти. Хиджаб — это политический инструмент, а не религиозный символ.