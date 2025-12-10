USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Чего Иран боится больше всего

наш комментарий
Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран
03:56

Иран вновь продемонстрировал всему миру, что по-настоящему боится не беспилотников, не западных санкций, и даже не заговоров иностранных разведок. Главная фобия Исламской Республики – это женщины без хиджаба.

Массовый марафонский забег на острове Киш, который называют «иранской Ибицей», власти Ирана пытались вначале запретить, затем подавить, а в итоге приняли решение наказать. На старт марафона вышли около двух тысяч женщин и три тысячи мужчин. Участники бежали раздельно, как того требует иранская система гендерной сегрегации. Но кадры, на которых сотни женщин бегут по дистанции без платков, буквально взорвали ультраконсервативный лагерь. Женщины в красных футболках и с открытыми волосами нарушили главное неписаное правило Исламской Республики: монополию государства на женское тело как на политическую территорию.

Массовый марафонский забег на острове Киш, который называют «иранской Ибицей», власти Ирана пытались вначале запретить, затем подавить, а в итоге приняли решение наказать

Ответ режима не заставил себя ждать. Были арестованы организаторы марафонского забега, которых обвинили «в нарушение религиозных и социальных принципов» и, конечно же, «общественных норм приличия».

Особенно лютовала ультраконсервативная пресса. Агентство «Тасним» назвало марафон «публичным развратом» и потребовало немедленно наказать всех участниц без исключения. Заголовок государственного информационного агентства – «Это Исламская Республика или Лас-Вегас?!» прозвучал как вопль эпохи, застрявшей между средневековьем и XXI веком.

Живущая в США оппозиционная журналистка Масих Алинежад, которую режим аятолл пытался похитить и убить, опубликовала в соцсетях фотографии бегущих иранских женщин и написала:

«Да, в 2025 году Исламская Республика считает волосы и бег угрозой национальной безопасности. Это гендерный апартеид в реальном времени. И иранские женщины шаг за шагом его разрушают».

Как открыто написала близкая к Али Хаменеи газета «Hayyan», хиджаб — это первая крепость. И если она падёт, рухнет всё остальное - контроль над обществом, структура подчинения, сама архитектура исламской власти. Хиджаб — это политический инструмент, а не религиозный символ.

Но в Иране, когда речь заходит о фундаментальных вопросах, президент - фигура без реальной власти. А решение принимает тот, кто сидит выше всех - Верховный лидер и его аппарат

Как уже писал haqqin.az, президент Масуд Пезешкиан открыто отказался применять новый закон, ужесточающий наказание за нарушение правил. «Люди имеют право выбора», - сказал президент ИРИ в интервью американскому телеканалу NBC. Но в Иране, когда речь заходит о фундаментальных вопросах, президент - фигура без реальной власти. А решение принимает тот, кто сидит выше всех - Верховный лидер и его аппарат.

Неудивительно, что глава судебной системы Ирана Голам-Хосейн Мохсени-Азаи, подчинённый напрямую Хаменеи, заявил: спецслужбы обязаны «выявлять и сообщать» об «организованных тенденциях, пропагандирующих безнравственность». Переводить с официального языка режима на человеческий необязательно: речь идёт о женщинах без хиджаба.

Марафон на острове Киш — это не спортивное событие, а политическая демонстрация, акт неповиновения, коллективный жест женщин, выступивших против государства, которое считает их волосы частью «национальной безопасности».

Власти Ирана прекрасно понимают: дело вовсе не в том, что женщины пробежали без хиджаба 10 километров. Настоящий страх в другом - однажды они могут пройти без него через всю страну.

