НАТО без плана

Североатлантический альянс не разработал никаких планов на случай выхода из его состава США, сообщает газета Politico со ссылкой на трех дипломатов НАТО.

Один из собеседников издания подчеркнул, что подготовка подобных сценариев противоречила бы самой цели организации. «Внутри альянса нет планов действий на случай, если НАТО останется без США», — заявил источник издания.

Сегодня в Конгресс США внесли законопроект HR 6508, который предусматривает выход страны из НАТО, что вызвало обеспокоенность среди союзников. В законе альянс назван пережитком холодной войны. Проект внес член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Томас Масси.

Член Палаты представителей американского Конгресса от штата Кентукки, республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО, сообщает Офис конгрессмена.

Законопроект HR 6508 предлагается называть «Закон о ненадежной организации» (Not A Trusted Organization Act, NATO Act) или «Закон о НАТО».

Томас Масси

«НАТО — это реликт холодной войны. Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей собственной страны, а не социалистических государств. НАТО была создана для противодействия Советскому Союзу, который распался более 30 лет назад. С тех пор участие США обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов и по-прежнему сопряжено с риском вовлечения США в иностранные войны», — заявил Масси.

По словам конгрессмена, Конституция США не разрешает постоянное вмешательство в иностранные дела, а Вашингтон не должен обеспечивать безопасность «всего мира, особенно когда богатые страны отказываются платить за собственную оборону».

В инициативе говорится, что членство в НАТО не соответствует интересам национальной безопасности США. Законопроект предполагает, что президент США в соответствии со статьей 13 Североатлантического договора должен уведомить НАТО о выходе страны не позднее, чем через 30 дней после вступления в силу закона.

Президент США Дональд Трамп не раз грозил выходом страны из НАТО, критикуя союзников по блоку за недостаточный уровень расходов на оборону. Этим летом страны альянса приняли обязательство увеличить оборонные траты до 5% ВВП к 2035 году. При предшественнике Трампа Джо Байдене Конгресс одобрил законопроект, запрещающий любому президенту США выходить из НАТО. Соавтором инициативы выступил нынешний глава Госдепартамента Марко Рубио.

По сведениям Reuters, США потребовали от европейских стран до 2027 года взять на себя большую часть обязательств по оборонным расходам НАТО, касающихся в том числе производства ракет и сбора развединформации. Американская сторона пригрозила сокращением участия США в некоторых оборонных механизмах НАТО, если этого не произойдет в установленный срок.

