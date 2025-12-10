Обрушение балкона в историческом здании Баку

В Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры сообщили haqqin.az, что на втором этаже квартиры здания, расположенного по адресу Баку, Сабаильский район, улица Рашида Бейбутова 12, являющегося архитектурным памятником местного значения под инвентарным номером 3320, обрушился балкон. Причиной обрушения стали естественные воздействия.

В связи с данным инцидентом сотрудники Бакинского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия побывали на месте. Проведено обследование здания. Для обеспечения безопасности совместно с представителями соответствующих структур были предприняты необходимые меры.

Отмечается, что в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об охране памятников истории и культуры», ремонтно-восстановительные работы в исторических памятниках, находящихся в частной собственности, должны осуществляться владельцем или балансодержателем по согласованию с Государственной службой.

По данному вопросу будут направлены обращения в компетентные государственные органы.