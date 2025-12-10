USD 1.7000
EUR 1.9767
RUB 2.1982
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Обрушение балкона в историческом здании Баку

Ульвия Худиева
В Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры сообщили haqqin.az, что на втором этаже квартиры здания, расположенного по адресу Баку, Сабаильский район, улица Рашида Бейбутова 12, являющегося архитектурным памятником местного значения под инвентарным номером 3320, обрушился балкон. Причиной обрушения стали естественные воздействия.

В связи с данным инцидентом сотрудники Бакинского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия побывали на месте. Проведено обследование здания. Для обеспечения безопасности совместно с представителями соответствующих структур были предприняты необходимые меры.

Отмечается, что в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об охране памятников истории и культуры», ремонтно-восстановительные работы в исторических памятниках, находящихся в частной собственности, должны осуществляться владельцем или балансодержателем по согласованию с Государственной службой.

По данному вопросу будут направлены обращения в компетентные государственные органы.

В Сабаильском районе Баку, на улице Рашида Бейбутова, произошло обрушение балкона в одном из зданий, внесенных в реестр исторических объектов, охраняемых государством.

Ранее сообщалось, что конструкция балкона относится к категории аварийных и нуждается в капитальном ремонте. На месте происшествия работают соответствующие структуры, устанавливаются причины обрушения.

В Баку произошло обрушение балкона жилого дома.

Инцидент зафиксирован в Сабаильском районе, на улице Рашида Бейбутова. Облицовка балкона упали на женщину, проходившую мимо здания, в результате чего она получила травмы.

На место происшествия были привлечены соответствующие службы, проводится проверка обстоятельств произошедшего.

ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
Бежать от талибов, чтобы предать Украину
Бежать от талибов, чтобы предать Украину главная тема; все еще актуально
Европейцы впервые сочли США угрозой
Европейцы впервые сочли США угрозой
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere фото
Обрушение балкона в историческом здании Баку
Обрушение балкона в историческом здании Баку
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана фото
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
