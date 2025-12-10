Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, способные нести ядерное вооружение, несколько часов вместе с китайскими истребителями патрулировали воздушное пространство у границ Японии, пишет Reuters.

Российские самолеты, по данным оборонного ведомства Японии, поздно вечером 9 декабря вылетели со стороны Японского моря в направлении Восточно-Китайского моря. Там они встретились с китайскими бомбардировщиками H-6 и совершили «совместный длительный полет» над Тихим океаном.

Позднее к этой группе присоединились четыре китайских истребителя J-16, которые прошли между японскими островами Окинава и Мияко. Пролив между этими островами считается международными водами.

Одновременно оборонное ведомство Японии зафиксировало активность российских ВВС в Японском море, где находились самолет А-50 раннего предупреждения и два истребителя Су-30.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в соцсети X назвал совместный полет российских и китайских самолетов «явной демонстрацией силы», указав, что такие действия являются «серьезной проблемой для национальной безопасности». Коидзуми добавил, что для наблюдения за полетом были подняты истребители ВВС Японии.